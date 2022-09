Morto ex deputato Rocco Gaetani, il cordoglio della politica. Camera ardente nella sede della Prov.

Morto ex deputato Rocco Gaetani, il cordoglio della politica. Camera ardente nella sede della Provincia di Crotone

CATANZARO, 19 GEN - É morto l'ex deputato dell'Ulivo Rocco Gaetani, 63 anni, presidente di Akrea, la società cittadina di gestione dei rifiuti. Gaetani era stato ricoverato nell'ospedale di Cosenza per un infarto che lo aveva colpito nei giorni scorsi.

Operaio della Montedison, Gaetani aveva vissuto da sindacalista gli anni della "rivolta dei fuochi". Dal 1995 al 1997, prima di essere eletto deputato, era stato vicesindaco di Crotone. La camera ardente é stata allestita nella sede della Provincia di Crotone.

Vasto il cordoglio per la morte di Gaetani. Per Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva, "con Rocco Gaetani scompare un punto di riferimento, una figura di pregio della politica crotonese e calabrese.

Rocco, già deputato e vicesindaco di Crotone e più volte amminastrore pubblico, è stato uno dei più appassionati e competenti dirigenti della sua terra. Una persona perbene, sempre attenta e dedita a mettere in campo un prezioso lavoro finalizzato, giorno dopo giorno, a far sì che il suo territorio si sviluppasse in termini positivi e produttivi. La notizia della sua morte mi ha lasciato sgomento e profondamente addolorato, la comunità perde un simbolo di impegno civico e di servizio.

Alla sua famiglia invio un commosso messaggio di vicinanza e profondo cordoglio". "Il Partito Democratico calabrese - afferma Giovanni Puccio, Responsabile organizzativo regionale - esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Rocco Gaetani che con la sua costante ed intensa attività ha vissuto da protagonista gli anni difficili della difesa del lavoro e della dignità dei cittadini di Crotone. Tutti lo ricordiamo, da sindacalista appassionato, in prima fila quando c'è stato bisogno di difendere i posti di lavoro nelle imprese chimiche che chiudevano lasciando centinaia di dipendenti senza prospettive.

Allo stesso modo si è speso perché la tutela dell'ambiente e della qualità della vita dei suoi concittadini potesse essere garantita, non dimenticando mai di richiamare tutte le istituzioni interessate a proseguire ed aumentare le azioni di bonifica del territorio.

Da parlamentare di centrosinistra ha fatto di queste battaglie la sua missione, proseguita anche quando ha ricoperto la carica di vice sindaco della città. Rocco aveva un carattere spigoloso e determinato ma, allo stesso tempo, era persona pronta a confrontarsi senza preclusione. Rispettava i suoi avversari politici e per questo era lui stesso rispettato e stimato unanimemente. Anche la sua ultima attività professionale lo ha visto in continuità con l'impegno di tutta una vita dedicata al mondo del lavoro, del sociale, dell'ambiente e della politica che sostiene e si spende per il proprio territorio e per la propria gente". "Tantissime le preghiere elevate al cielo, per te caro amico -compagno Rocco - dice Giuseppe Dell'Aquila, presidente facengte funzioni della Provincia di Crotone - con un 'riposa in pace' che supera il pagano "la terra ti sia lieve", e attesta, a voce forte e chiara, un affetto ed una stima che vanno oltre l'appartenenza politica e di parte e si connota come conferma e condivisione del percorso verso il bene comune ed ancor di più come vicinanza ad una vita, ad un uomo, ad una storia di futuro.

Addio compagno Rocco Gaetani, come ti piaceva essere 'ancora' apostrofato 'cum-panis'. Ora passeggia quanto vuoi nei cieli della libertà con gli altri amici e compagni che lassù ti hanno preceduto per pianificare e suggerire un futuro di Bene. Addio, caro amico, riposa in pace"