Musica: Per Paola & Chiara, c’è la new version di "Festival" insieme ad Elodie.

Le due sorelle annunciano la collaborazione con il remake della loro canzone iconica che sarà presente nell’ album "Per sempre" in uscita il 12 maggio.

Per Paola & Chiara c’è la nuova versione di "Festival" con Elodie. "Non poteva che essere lei" parlano le due cantanti in un video montato sul loro profilo TikTok. Il brano scelto assieme ad Elodie si chiamerà "Per sempre". Il nuovo album delle sorelle uscirà il prossimo12 maggio. Una data importante anche per Elodie, che andrà in live per la prima volta al Forum di Assago e che con probabilmente ospiterà il duo sul palco. Una unione che giunge dopo l'omaggio della cantante alle sorelle con "Tribale".

Il ritorno di Paola & Chiara che si erano messe in gioco lo scorso febbraio sul palco del Festival di Sanremo dopo quasi 15 anni dalla loro ultima apparizione con "Furore", hit del 73esimo Festival di Sanremo e già disco d’Oro. Inoltre hanno anteprimamente quasi ufficializzato la reunion dell’iconico duo. Inoltre le due sorelle cantanti sono anche pronte ad animare la calda stagione dei live facendo sapere dei primi appuntamenti a cielo aperto del "Paola & Chiara per sempre - Estate".

Intanto Elodie sold out al Forum Elodie di venerdì 12 maggio si esibirà per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago, con i biglietti già esauriti. Lo spettacolo sarà internazionale, dove la si vedrà protagonista indiscussa di performance, sulle note delle sue più celebri hit e non solo, che infiammeranno palco e pubblico presente. Attualmente la cantante sta vivendo un momento d'oro. Oltre alla candidatura alla 68esima edizione dei David di Donatello nella categoria “Migliore canzone originale” per il brano “Proiettili (Ti mangio il cuore)”, interpretato insieme a Joan Thiele e contenuto nell’album “Ok.

(Fonte immagine: immagini dal web)

Davì Massimo