MusicAMA Calabria, a Lamezia Terme grande successo per Teo Teocoli

Istrionico e divertente oltre ogni immaginazione. Teo Teocoli esibitosi ieri sera al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, con il suo spettacolo “Tutto Teo”, inserito nel cartellone della 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, non è stata solo un’occasione per trascorrere un sereno giorno di festa, ma qualcosa di più.

Sin dalla sua apparizione sul palcoscenico tutto è sembrato essere più lieve. Nell’aria c’era una sana voglia di divertimento, suscitata anche dalla figura di Teocoli, artista accolto con grande simpatia e affetto. Il suo spettacolo, che potrebbe essere definito teatro-canzone, è un concentrato di battute e di racconti esilaranti, ma anche di canzoni che appartengo alla sua vita e a quella di ognuno di noi.

La scena, condivisa con la Doctor Beat, sua band di sempre, lo ha visto rievocare un’epoca indimenticabile. Un periodo in cui la televisione viveva dell’arte di artisti come Teo Teocoli. La sua riconosciuta esperienza accumulata nei trascorsi al Derby di Milano e nei teatri di tutta Italia lo rendono showman completo, capace d’improvvisare in ogni momento del suo spettacolo. Una capacità innata di riuscire a coinvolgere con la sua comicità priva di fronzoli, sempre diretta. Un’arte imparata nel tempo, al tempo stesso spontanea come raramente capita di vedere.

I suoi racconti, per averli ascoltati in più occasioni, sono stati ancora una volta spassosi, tanto da appartenere anche al suo pubblico che, ripetutamente, gli ha tributato calorosi applausi. Come non ridere davanti alle sue imitazioni di Adriano Celentano ed Enzo Jannacci, personaggi che lui ha frequentato a lungo e che conosce alla perfezione.

In “Tutto Teo”, come si evince dallo stesso titolo, c’è l’intera sua vita. E’ stato scanzonato quando ha parlato dei suoi trascorsi scolastici durante i quali, a causa del suo modo di essere poco interessato allo studio e del suo comportamento, all’epoca mostrava già di avere una predisposizione a quello che in seguito sarebbe diventato il suo lavoro. Non c’è stato un attimo di pausa nelle sue narrazioni. La sua verve non ha cessato di elargire momenti di grande umorismo.

Si è divertito quando ha imitato Ray Charles. E’ stato impeccabile nel ruolo del cantante americano, ma non è stato da meno quando ha imitato Adriano Celentano, pause comprese. Il “Molleggiato” è il suo alter ego da sempre. Perfetto nelle movenze e nella voce, Teo Teocoli con il supporto della Doctor Beat ha eseguito “Acqua e sale”, “Storia d’amore”, “Pregherò”. In maniera sorprendente, per quest’ultima canzone ha invitato tre spettatori a salire sul palco per accompagnarlo. La serata si è scaldata ulteriormente quando si è divertito a cantare, o meglio a storpiare, il testo già di per sé inventato di “Prisencolinensinanciusol”. Applausi a scena aperta e grandi risate per l’imitazione di Celentano, sicuramente uno dei momenti più attesi dal pubblico.

Altri racconti e canzoni hanno conferito alla serata la giusta leggerezza. Con l’indimenticata imitazione di Cesare Maldini, e altre canzoni di Mina, Lucio Battisti, Pino Daniele e Giorgio Gaber, Teo Teocoli ha messo in mostra la sua arte di attore e comico consumato, così come di essere disinvolto nelle vesti di cantante.

Ma c’era un personaggio che, rimasto nel cuore di tutti gli italiani, ha suscitato grande ilarità: Felice Caccamo. Indossata la proverbiale giacca azzurra, l’immancabile cravatta, l’inconfondibile parrucca rossa e gli occhiali con le folte sopracciglia, si è calato nei panni del colorito giornalista napoletano. Amato da intere generazioni, questo personaggio negli anni settanta è stato oggetto di culto dei tifosi partenopei, che gli hanno dedicato uno striscione esposto allo stadio San Paolo. Diverse sono state le sue gag che hanno suscitato grande ilarità, finite quando Teocoli/Caccamo ha parlato del suo negozio in cui vendeva articoli rubati: “Cose d’altre case”.

Una comicità di gran classe, “condita” dalla simpatia e dal rapporto spontaneo con il suo pubblico. Questi sono stati gli ingredienti di uno spettacolo che non poteva che suscitare un finale che il pubblico ha salutato con lunghi applausi. Con il suo spettacolo Teo Teocoli ha reso il cuore gonfio di allegria in un momento in cui è necessario vivere di cose diverse da quelle negative che la vita di ogni giorno ci offre.

La 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria vivrà i suoi ultimi appuntamenti con tre eccezionali concerti. Sabato 28 dicembre, alle ore 15:00, nello scenario dell’Antico Mulino delle Fate si esibirà Samuele Telari, solista e strumentista da camera che nel corso della sua carriera ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. Nella stessa giornata, alle ore 21:00, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, nella “Notte del gospel” si potrà assistere alle vocalità del Benedict Gospel Choir. Domenica 29 dicembre, alle ore 21:00, al Teatro Comunale di Catanzaro, sarà la volta del Florida Fellowship Super Choir. Tre eventi che metteranno il sigillo a una rassegna che ancora una volta mette in risalto la qualità delle proposte di AMA Calabria.

AMA Calabria è vincitrice dell’Avviso Pubblico Grandi Eventi promosso dall’Assessorato Turismo e Marketing Territoriale nell’ambito del programma “Calabria Straordinaria”.