MusicAMA Calabria, Guido Rimonda e la AMA Little Big Band porteranno la grande musica a Lamezia Terme

La grande musica che colpisce dritta al cuore e che narra la storia. La 47^ edizione di MusicAMA Calabria propone al suo pubblico artisti di riconosciuta fama nazionale ed internazionale. La stagione musicale, ideata e diretta da Francescantonio Pollice, vedrà un doppio appuntamento domenica 1 dicembre a Lamezia Terme, con protagonisti Guido Rimonda e la Camerata Ducale, alle ore 19:00 nella Chiesa della Beata Maria Vergine Addolorata, seguirà il secondo spettacolo al Teatro Politeama “Franco Costabile” di Lamezia Terme con la AMA Little Big Band, alle ore 21:00.

Entrambi gli eventi ricorderanno grandi personalità che hanno fatto la storia della musica e della nostra terra. Le melodie del M° Rimonda, che dirigerà la Camerata Ducale, serviranno a rendere omaggio a Giovan Battista Viotti, uno tra i più rilevanti compositori nell’ambito della scuola violinista italiana, poiché quest’anno ricorrono i 200 anni dalla sua morte. Il repertorio unico e ricercato della AMA Little Big Band, ricorderà il poeta Franco Costabile, nel 100esimo anniversario della sua nascita.

Un legame indissolubile, quello che unisce Guido Rimonda e la Camerata Ducale con Giovan Battista Viotti. Le opere del M° Viotti sono state protagoniste di studi decennali e oggi, per la ricorrenza dei 200 anni della sua morte, la Camerata Ducale con il M° Rimonda, è pronta per mostrare quanto questa figura sia stata importante ed innovativa nel mondo della musica.

Geniale nell’usare determinate tecniche col suo violino, Viotti è stato il fondatore della “scuola moderna” e le sue composizioni sono state largamente ammirate da Mozart, Haydn e Beethoven. Una tale personalità si sposerà perfettamente con il raffinato talento di Guido Rimonda, proprietario di un magnifico violino Stradivari appartenuto a Jean-Marie Leclair, virtuoso violinista del Settecento.

La sensibilità artistica, che nasce dalla collaborazione tra il M° Rimonda e la Camerata Ducale, permetterà di assistere ad un concerto unico, in cui il pubblico avrà la possibilità di apprezzare ed essere incantati dalle composizioni di Vivaldi, Tartini, Paganini e, naturalmente, Viotti. «Con questo evento – ha dichiarato il direttore artistico Francescantonio Pollice – abbiamo pensato in particolar modo, a far conoscere al meglio una figura tanto influente ed importante come quella del M° Viotti, portando a galla alcune delle sue composizioni più coinvolgenti».

Giovan Battista Viotti è stato interprete e compositore molto ammirato. La tecnica del musicista piemontese ha aperto la strada a personaggi come Niccolò Paganini, grazie allo sviluppo dell’arco moderno attualmente utilizzato nell’uso del violino. Il grande riconoscimento del valore delle opere di questo importante artista, hanno portato Guido Rimonda ad essere considerato il più importante interprete della musica di Viotti. L’evento si realizza con la preziosa collaborazione del CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica.

A dare ulteriore interesse alla serata sarà la performance dell’AMA Little Big Band nel cui concerto, produzione originale di MusicAMA Calabria, saranno in scena alcuni brillanti musicisti calabresi che si esibiranno in un concerto unico dalle chiare vibrazioni jazz; un sentito omaggio all’intramontabile poeta Franco Costabile.

Diretta da Ferruccio Messinese, compositore e pianista premiato ed apprezzato in tutta Italia, la AMA Little Big Band propone al grande pubblico brani di repertorio, con l’intento di valorizzarne l’importanza artistica. Un’occasione per gli appassionati di ascoltare alcune composizioni jazzistiche tra le più coinvolgenti, ma sarà anche un modo per fare innamorare i più giovani delle composizioni di autori importanti.

Saranno le note di Miles Davis, Duke Ellington, Chuck Rio e Sonny Rollins, tra gli altri, ad arricchire il programma scelto per questo spettacolo, nel quale gli eccellenti musicisti del panorama jazz calabrese porteranno l’imprevedibilità e la vivacità del jazz tra il pubblico, rendendo l’evento un’attrazione magnetica ed imperdibile.

La AMA Little Big Band vanta alcuni tra i nomi più pregiati nel mondo musicale calabrese; oltre Ferruccio Messinese nella direzione della band, ci saranno Vito Procopio e Manuel Gugliotta all’alto sax, Sergio Sirianni e Bruno De Santis al tenor sax, Francesco Gugliotta al baritone sax, Antonio Gullo, Francesco Tropea e Antonio Procopio alle trombe, Danilo Giampà e Salvatore Cerullo ai tromboni, Vittorio Viscomi alla chitarra, Davide Gugliotta al piano, Giuseppe Gugliotta al basso e Giuseppe Cutuli alla batteria.