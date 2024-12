MusicAMA Calabria, il grande gospel torna a Catanzaro con il Florida Fellowship Super Choir

La musica che comunica in tutte le lingue del mondo. L’universalità travolgente del Florida Fellowship Super Choir sarà l’evento conclusivo del 47^ MusicAMA Calabria, un augurio fatto con il canto che anticipa l’arrivo del nuovo anno. Il concerto avrà un repertorio a sorpresa che vorrà stupire il pubblico con le potenti ed esperte voci del coro, domenica 29 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro, alle ore 21:00.

“Giunge a conclusione una soddisfacente stagione di MusicAMA Calabria – ha detto il direttore artistico Francescantonio Pollice -, ricca di spettacoli che hanno risposto ai diversi interessi del nostro pubblico. Il concerto di un coro gospel che porta in scena il tipico clima di Natale, non può che rappresentare il gran finale di questa edizione”.

La visione del Florida Fellowship Super Choir è quella di diventare uno strumento per fornire musica che sia spirituale, sacra, di sostegno ai cuori e alle anime delle persone in tutto il mondo. Un’occasione per respirare l’aria di festa, accompagnati dal caratteristico ensemble americano che proporrà alcuni tra i brani più conosciuti del folklore natalizio.

«Siamo una risorsa per pastori e leader musicali e vogliamo rappresentare un modello di eccellenza per il ministero della musica e del culto, ma vogliamo anche trasmettere la gioia della nostra musica ai tanti spettatori che lasceranno i nostri concerti più felici». Le parole di Corey Edwards, direttore e fondatore del coro, esalta la missione del Florida Fellowship Super Choir che vuole creare uno spazio per la crescita spirituale e creativa dei propri membri, ma anche regalare momenti di leggerezza agli spettatori che amano il gospel.

Una musica senza confini che caratterizzerà l’esibizione dal vivo dei sette membri del coro, ma anche una esperienza irrinunciabile quella di partecipare ai loro concerti. I brani che eseguiranno si scioglieranno in melodie che parleranno una lingua universale, grazie a Corey Edwards, che si esibirà anche alle tastiere, e a un team di voci incredibili come Jumah Day (tenore), Joe Simmons (tenore), Skyla Strange (alto), Tera Lewis (alto), Tamara Smith (soprano) e Stephanie Johnson (soprano).

La passione per il gospel, pulsa nel Florida Fellowship Super Choir sin dal 2017, anno della sua fondazione. Creando spettacoli sempre più coinvolgenti, si è posto come fucina di creatività e ispirazione nel corso dei suoi ormai 8 anni di attività, vincendo nella categoria Grandi Cori 2022 del concorso internazionale "How Sweet the Sound", presenziato da celebri giudici esperti del genere gospel come Dr. Ricky Dillard, JJ Hairston, Jekalyn Carr e il pastore Hezekiah Walker.

Il Florida Fellowship Super Choir riesce ad esprimere al meglio la sua idea ampia e versatile del potere musicale, accogliendo tra le sue fila cantanti, cantautori, registi e musicisti di tutte le fedi e denominazioni. I principi importanti per il coro, come fede, famiglia e fratellanza, saranno veicolati attraverso il repertorio musicale, pronto a sorprendere e travolgere gli spettatori che, durante il concerto ascolteranno canzoni famose e saranno emozionati di scoprirne nuove.

Assistere a un concerto dei Florida Fellowship Super Choir sarà un momento indimenticabile per la musica che non è solo buona per l'anima ma che, oltre ad essere vere canzoni d’amore per il Signore, accresceranno la nostra spiritualità. La visione del coro è chiara: diventare un veicolo per offrire musica che ispiri e sostenga le anime di tutto il mondo.

I biglietti per Florida Fellowship Super Choirpotranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org , per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, o contattandoci alla mail [email protected] .

AMA Calabria è vincitrice dell’Avviso Pubblico Grandi Eventi promosso dall’ Assessorato Turismo e Marketing Territoriale nell’ambito del programma “Calabria Straordinaria”.