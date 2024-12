MusicAMA Calabria, tutto pronto per “Aladin - Il musical” con le musiche dei Pooh Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme

La magia del teatro che trasporta il pubblico verso un mondo d’incanto. Realtà e fantasia si fondono in “Aladin – Il musical”, spettacolo, prodotto dalla Compagnia dell’Ora, che vanta il testo e le liriche dell’indimenticabile Stefano D’Orazio, oltre alle musiche scritte dai Pooh al completo e con la partecipazione straordinaria del conduttore televisivo Max Laudadio. Venerdì 13 dicembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, alle ore 21:00, nell’ambito della 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria, sarà in scena la storia del giovane ladruncolo innamorato di una principessa. Un appuntamento che affascinerà grandi e piccini.

«Siamo lieti di avere in cartellone uno spettacolo che abbraccia ogni forma d’arte. Il canto, la danza e la recitazione saranno al centro di questo musical, presentato dal nostro festival in esclusiva per la Calabria. In un periodo così gioioso come il Natale abbiamo pensato a un regalo rivolto a tutte le generazioni», queste le parole del direttore artistico, Francescantonio Pollice.

La favola che tutti conosciamo approda a teatro per volontà di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh. La Compagnia dell’Ora arricchisce l’intero musical con unici effetti di magia, pensati appositamente per lo spettacolo dal vivo. Il palcoscenico diverrà l’esotica Agrabah, il luogo dove si svolge l’avvincente storia del ladro per necessità Aladin, capace di mettersi sempre nei guai, ma animato da un buon cuore.

Le atmosfere misteriose fanno da contorno allo scontro tra il Bene, rappresentato da Aladin, e il Male, impersonato dal temibile Jafar che vuole entrare in possesso di una lampada dagli incredibili poteri soprannaturali. La storia, ispirata a uno dei racconti più celebri de “Le mille e una notte”, avrà anche momenti di ilarità con il Genio, interpretato da Max Laudadio, e momenti di tenerezza, con l’infatuazione tra Aladin e la principessa di Agrabah, Jasmine.

Un racconto avventuroso in musica. “Aladin – Il musical”, infatti, ha il grande pregio di rappresentare anche lo scrigno dove è racchiusa la raffinata eredità artistica del compianto Stefano D’Orazio. Lo spettacolo è l’unione dei suoi testi e liriche, con le musiche dei compagni artistici di una vita, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, gli “amici per sempre” con i quali ha condiviso 50 anni di carriera.

L’originalità dei 18 brani, riuscirà ad incantare il pubblico, fondendo la classicità della leggenda con la contemporaneità del musical ideato dalla Compagnia dell’Ora. Max Laudadio, apprezzato inviato di “Striscia la notizia”, darà la vivacità e simpatia al suo Genio, che assisterà all’incontro della vita movimentata e scapestrata di Aladin, con quella annoiata e monotona di Jasmine.

Dopo il distacco dai Pooh, Stefano D’Orazio decise d’intraprendere una nuova strada: quella di dedicarsi alla scrittura dei musical. Grazie al supporto dei suoi ex compagni d’avventura, sulla scia del successo ottenuto con il musical della band “Pinocchio”, è nato questo spettacolo tratto dalle “Mille e una notte”, in cui sono protagonisti il simpatico ladroncello Aladino e il Genio della sua lampada. Da una fiaba celebre è nata una storia avvincente, d’amore e di amicizia, di ribellione e di giustizia, in una cornice fiabesca arricchita da un pizzico di magia dove i sogni possono diventare realtà.

La Compagnia dell'Ora è stata fondata nel 2017 da Luca Cattaneo e Dario Belardi, ed è specializzata in musical per famiglie in Italia. Il mondo fatato di “Aladin – Il musical”, curato nei minimi dettagli, darà vita ad un momento di gioia e condivisione per grandi e piccini, parlando ai cuori di ogni età e suscitando infinite emozioni.

I biglietti per “Aladin – Il musical” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. Per l’acquisto online s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o alla sede di AMA Calabria sita a Lamezia Terme in via Celli, 23. Per contatti via e-mail scrivere all’indirizzo [email protected].