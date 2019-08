Nadia Toffa: l’ultimo pensiero per la madre Margherita, “Venerdì funerali”

14 AGOSTO - Resterà aperta fino alle 22 di oggi la camera ardente di Nadia Toffa, la conduttrice e inviata delle Iene morta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro: venerdì i funerali nella cattedrale di Brescia.

Nadia Toffa non ce l’ha fatta. Dopo due anni di battaglia contro il cancro la conduttrice delle Iene è morta. 40 anni e un sorriso che non si spegneva mai, nemmeno di fronte alla prova più difficile, la giornalista è riuscita a toccare il cuore di tante persone.

Classe 1979 era originaria di Brescia e aveva debuttato in tv – nell’emittente locale Telesanterno – a soli 23 anni. Poi l’arrivo alle Iene dove per dieci anni è stata una delle colonne portanti dello show. Ironica, sempre sorridente e positiva, Nadia aveva conquistato colleghi e telespettatori grazie anche a battaglie che aveva portato avanti con passione e costanza.

Dal suo servizio contro le slot machine, a quelle riguardo le truffe in alcune farmacie, sino allo scontro con Eleonora Brigliadori e allo smaltimento dei rifiuti in Campania: tanti i servizi importanti realizzati nello show di Italia Uno.

Nel 2015 aveva guidato Open Space e in seguito era approdata dietro il bancone de Le Iene, affiancando diversi colleghi, da Pif a Geppi Cucciari, passando per Matteo Viviani, Giulio Golia, Andrea Agresti e Paolo Calabresi. Nel 2017 un malore mentre era a Trieste l’aveva costretta al ricovero d’urgenza, poco dopo, tornata alla conduzione con Nicola Savino, aveva annunciato di avere un tumore.

Un male che aveva scelto di combattere a viso aperto, con grande positività e che aveva sconfitto. Ma il destino aveva in serbo per lei un’altra prova difficile e pochi mesi dopo a Verissimo, Nadia aveva svelato a Silvia Toffanin che il tumore era tornato.

Nadia non si è mai nascosta e ha raccontato con semplicità e forza la sua lotta contro il cancro. Su Instagram era diventata un punto di riferimento per tante persone, circondata da persone che si preoccupavano per lei e che la incoraggiavano a proseguire le cure. L’ultimo messaggio risale al 1 luglio quando Nadia, assente ormai da tempo dai social, aveva pubblicato un post per rassicurare i fan.

Uno scatto in cui appariva sorridente insieme all’amata cagnolina Totò. “Io e Totò unite contro l’afa. E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti” aveva scritto.

“Non ho più paura di morire” aveva svelato qualche tempo fa in un’intervista, la sua paura più grande era un’altra. “Ho paura che mia madre resti sola – aveva confessato al Corriere della Sera, parlando di mamma Margherita, che non l’ha mai lasciata sola -. Penso che le madri non dovrebbero mai restare da sole, senza i figli. È troppo”.

Notizia segnalata da (Dilei)