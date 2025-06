Calcio. Napoli-Catanzaro tra le amichevoli estive a Dimaro 2025-26: ci sarà anche l’Arezzo

Tempo di lettura: ~2 min

Amichevoli Napoli a Dimaro 2025-26, decise le due avversarie: club di B e Lega Pro, possibile terzo match

DIMARO-FOLGARIDA (TN) – Il Napoli è pronto a dare il via alla stagione 2025-26 con il consueto ritiro estivo in Val di Sole, tra entusiasmo dei tifosi e importanti novità. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli azzurri affronteranno due avversarie già individuate per le amichevoli estive: si tratta dell’Arezzo, formazione di Lega Pro, e del Catanzaro, club di Serie B guidato da Alberto Aquilani.

Una scelta che rappresenta un cambio di passo rispetto agli anni passati, quando la prima uscita stagionale era contro una rappresentativa locale. Quest’anno, invece, si punta su test più competitivi sin da subito, in vista di una stagione in cui il Napoli dovrà difendere il titolo di campione d’Italia.

Come confermato anche da calcionapoli24.it, la società ha deciso di rinunciare al tradizionale match inaugurale contro la selezione della Val di Sole. Tuttavia, non è escluso un terzo match, che potrebbe essere inserito nel calendario in base ai tempi e alle esigenze dello staff tecnico. L’obiettivo è arrivare pronti agli impegni ufficiali, con una preparazione intensa e costante.

Nel frattempo, il campo di Carciato è stato potenziato per l’occasione: la capienza è salita a circa 2.200 posti grazie a una nuova tribuna lato torrente Noce, in previsione dell’assalto dei tifosi azzurri attesi numerosi come nell’estate del terzo scudetto.

Il programma: raduno il 15 luglio, ritiro a Dimaro dal 17

La nuova stagione prenderà il via con test e visite mediche il 15 luglio a Castel Volturno, prima del trasferimento a Dimaro-Folgarida previsto per il 17 luglio. La rosa sarà al completo sin dai primi giorni per iniziare subito con le manovre tattiche. L’intero ritiro sarà aperto al pubblico, con almeno un allenamento al giorno visibile ai tifosi.

La presentazione ufficiale della squadra si terrà il 25 luglio, e per accogliere il pubblico in maniera più ampia e sicura, l’evento è stato spostato dalla storica piazza al grande prato vicino alla chiesa del paese.

Consigli utili per i tifosi:

Portare acqua, cappellino e crema solare per affrontare le giornate al campo.

Gli amici a quattro zampe sono ben accetti, ma è consigliato tenerli al guinzaglio e proteggerli dal caldo.

