Napoli, si fingono Carabinieri per compiere rapine: 10 arresti

NAPOLI, 11 SETTEMBRE- I militari dell’arma della stazione di Napoli Marianella hanno individuato e posto in stato di arresto dieci persone accusate di rapine in abitazioni e negozi. I criminali in alcune delle attività illecite si erano finti Carabinieri, indossando le divise di ordinanza, simulando di effettuare perquisizioni.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita a seguito dell’attività investigativa. Gli imputati dovranno rispondere alle accuse di rapina, detenzione e porto abusivo d'arma da fuoco, sequestro di persona e furto in abitazione. Il gruppo criminale ha operato tra settembre e dicembre 2018, in diversi quartieri di Napoli e nelle città di Afragola e Marcianise.