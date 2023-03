Napoli-Eintracht, Invasione Barbarica dei tedeschi guerriglia in centro: violenti scontri tra ultras. Video

Napoli-Eintracht, Invasione Barbarica dei tedeschi guerriglia in centro: violenti scontri tra ultras. Dopo le scene di guerriglia del pomeriggio ci sono stati nuovi disordini a Napoli al termine del match di Champions League vinto 3-0 dagli uomini di Spalletti: violenti scontri in via Chiatamone, la strada che corre parallela al lungomare, nei pressi dell'hotel dove si trovano gli ultras dell'Eintracht: come riportato dall'ANSA gli agenti, che presidiano la zona in attesa di poter trasferire i tedeschi fuori città, hanno respinto l'assalto all'albergo di un gruppo di ultras del Napoli

Ansa: trovata una pistola sul selciato

Come riporta l'Ansa, al termine degli scontri, che sono avvenuti in piazza del Gesù a Napoli, tra un gruppo di tifosi napoletani e circa 250 dell'Eintracht, è stata trovata anche una pistola: come si vede in uno dei video che circolano in rete, un agente in borghese recupera l'arma sul selciato. Un altro poliziotto, che assiste alla scena da dietro a un portone, rivolgendosi ad altri agenti, dice: "la tiene un collega", facendo riferimento alla pistola. Ora in piazza è iniziata la conta dei danni. Presenti anche alcuni investigatori che stanno procedendo a tuttI gli accertamenti

La foto ricostruzione degli scontri

Tutte le immagini degli scontri di oggi pomeriggio a Napoli: dal corteo degli ultras dell'Eintracht nel centro della città, alla vera e propria guerriglia urbana partita in piazza del Gesù. CLICCA QUI PER LE FOTO E I VIDEO

Napoli-Eintracht, biglietti vietati per i tifosi tedeschi: la ricostruzione

Il 9 marzo il Prefetto di Napoli ha disposto, su precisa indicazione del Casms (il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno) il divieto di vendita dei biglietti della sfida tra Napoli ed Eintracht a tutti i tifosi tedeschi. In seguito a questa decisione, il club tedesco aveva fatto ricorso al Tar, vincendo in un primo momento (11 marzo) il ricorso. A quel punto la Prefettura aveva emanato un nuovo provvedimento restrittivo e il 13 marzo il Tar aveva respinto l'ulteriore ricorso del club tedesco

Ultras tedeschi rientrati in albergo

Secondo quanto riportato da Adn Kronos, sono rientrati in hotel i tifosi dell'Eintracht Francoforte che nel pomeriggio si sono resi protagonisti degli scontri con le forze dell'ordine nel centro storico di Napoli. Caricati a bordo di 5 bus dell'Anm (azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli), i tifosi tedeschi sono stati portati sul lungomare Caracciolo, nell'albergo nel quale risiedono da ieri sera quando sono arrivati a Napoli nonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita di stasera disposto dalla Prefettura per i residenti a Francoforte.



Tutta la zona è presidiata dalle forze dell'ordine con mezzi blindati. I tifosi tedeschi avevano lasciato l'albergo nel primo pomeriggio, dando vita a un corteo che ha attraversato il lungomare, poi via Chiaia e piazza Municipio e si è concluso a piazza del Gesù, dove dopo alcune ore la tensione è sfociata negli scontri con le forze dell'ordine che sono riuscite ad evitare il contatto con gli ultras napoletani.

La conta dei danni dopo gli scontri

Dopo gli scontri avvenuti intorno a Piazza del Gesù si contano i danni. Auto distrutte, danni anche a vetrine e dehors. QUI IL VIDEO

Ultras incappucciati verso piazza del Gesù prima degli scontri: il video

Nel video si vedono ultras incappucciati, molti dei quali con i caschi in testa, dirigersi verso piazza del Gesù pochi minuti prima dell'inizio degli scontri. CLICCA PER VEDERE IL VIDEO

Lancio di oggetti contri i bus degli ultras tedeschi

Secondo quanto riportato da And Kronos, il "corteo" di bus Anm è stato fatto oggetto anche di lanci di oggetti da parte di persone presenti ai lati della strada. A piazza del Gesù Nuovo e Calata Trinità Maggiore, luoghi del centro storico tra i più frequentati dai napoletani e dai turisti a tutte le ore del giorno, si sono viste scene di vera e propria guerriglia urbana, con lancio di oggetti da parte dei tifosi tedeschi contro le forze dell'ordine, impegnate a contenerli e a tenere a distanza gruppi di ultras del Napoli che tentavano di raggiungere i rivali. Un'auto della Polizia è stata incendiata, molti tavolini e sedie dei numerosi bar presenti nell'area sono stati divelti e utilizzati dai tedeschi come oggetti da lanciare contro la Polizia. -

Ultras tedeschi lasciano in bus piazza del Gesù

I tifosi dell'Eintracht Francoforte sono saliti a bordo dei bus dell'Anm (azienda dei trasporti del Comune di Napoli) e stanno lasciando piazza del Gesù Nuovo, nel centro storico di Napoli, dove si sono verificati gli scontri con le forze dell'ordine. I bus dell'Anm, scortati dai mezzi blindati delle forze dell'ordine, si dirigeranno verso gli alberghi nei quali risiedono i tifosi tedeschi, giunti a Napoli nonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita di Champions League di stasera disposto dalla Prefettura per i residenti nella città di Francoforte.

Ultras tedeschi trasferiti su bus

È iniziato il trasferimento degli ultras tedeschi che sono stati fatti salire su alcuni bus del servizio pubblico che stanno per lasciare Piazza del Gesù, dove si sono verificati scontri. Protetti da un cordone di polizia i supporter dell'Eintracht vengono diretti per il momento verso la zona di via Medina (Sport.sky)





In aggiornamento