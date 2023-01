Spacca Napoli travolge la Juve 5-1, il commento post-partita di Spalletti e Allegri, i dettagli

Napoli-Juventus 5-1, il commento post-partita Spalletti e Allegri. Spalletti: “grande partita, il nostro dna è quello di attaccare e creare gioco. La vittoria è arrivata grazie a questa mentalità. Siamo una squadra di livello top”

"La squadra ha giocato una grande partita davanti a una cornice meravigliosa. E' stata una bellissima serata. Questo Napoli ha saputo ricreare il grande amore con i suoi tifosi e con la città". Luciano Spalletti commenta così la vittoria del Napoli sulla Juventus

"Ho uomini che se riescono a esprimere la loro potenzialità come stasera, possono ambire a traguardi molto prestigiosi"

"Siamo rimasti nel match benissimo anche dopo la loro rete. Abbiamo gestito bene la loro reazione e con equilibrio siamo tornati a giocare il nostro calcio"

"Avevamo preparato la partita per fare ciò che sappiamo esprimere con la nostra qualità. Noi non siamo una squadra che punta come caratteristiche sugli scontri uomo contro uomo, lo abbiamo visto anche stasera"

"Il nostro DNA è avere il possesso del gioco e far girare la palla velocemente. Questo lo sappiamo fare benissimo e in questa gara si è avuta la dimostrazione evidente della nostra mentalità"

"L'atteggiamento deve essere sempre quello di fare la partita, perchè a noi riesce bene quello. Non abbiamo timore, non facciamo strategie diverse da questa. Si deve andare sempre a cercare la metà campo avversaria con convinzione ed efficacia"

Avete mandato un messaggio al campionato?

"Più che altro il messaggio lo abbiamo mandato a noi stessi, perchè a volte non sempre si è coscienti della propria capacità. La Juventus è un colosso, arrivava da una serie impressionante e stasera abbiamo dimostrato che siamo una squadra di livello top come la Juve"

Massimiliano Allegri

«Innanzitutto facciamo i complimenti al Napoli perché ha fatto una bella partita. Per quanto riguarda noi, eravamo un po' bassi di energia, ci siamo alzati dopo i primi 20 minuti. Abbiamo anche segnato, dopo aver preso gol nel nostro momento migliore, e abbiamo avuto 2-3 buone situazioni, la sensazione era che si potesse rimetterla in piedi, ma il calcio è anche questo. Adesso bisogna recuperare energie e iniziare di nuovo a lavorare, perché il campionato è lungo e ci sono tanti punti a disposizione. Però la partita di stasera è stata questa: le sconfitte sono sempre pesanti, e questa sera è stata meritata, avevamo un carico di energia inferiore a loro. Questo però non deve buttare giù, perché comunque veniamo da otto vittorie consecutive: abbiamo giovedì la partita di Coppa Italia e poi riprenderemo in campionato. Il Napoli merita il primato e stasera lo ha confermato, ma la sconfitta va presa e messa da parte»

Danilo

«Non eravamo fenomeni prima di stasera, non siamo scarsi adesso. Conosciamo il nostro valore, come squadra, ed è la cosa più importante. Continuiamo sulla strada che abbiamo seguito finora, siamo già stati in situazioni difficili e abbiamo svoltato. Stasera abbiamo commesso tanti errori, e su questo dobbiamo lavorare, pensando al calcio; le loro gambe giravano più delle nostre, quindi non dovevamo lasciare loro il campo aperto. Scudetto? Io credo nell’avere l’atteggiamento giusto in ogni partita, in questo momento non possiamo pensare a qualcosa che si deciderà a giugno. Solo così possiamo pensare di arrivare in alto, siamo consapevoli che la Juve punta e merita il massimo».

Il Napoli gioca una gara perfetta al Maradona e batte la Juve 5-1 e va a +10 proprio su Juve e Milan (che deve ancora giocare). La squadra di Spalletti parte fortissimo e segna dopo 14' con Osimhen. Al 38' raddoppia Kvaratskhelia. Sussulto della Juve che accorcia al 42' Con Di Maria. Nella ripresa è un monologo azzurro. Segnano in sequenza: Rrahmani, ancora Osimhen e Elmas. La Juve non prendeva 5 gol in una sola gara da 30 anni...

Napoli - L'Enorme Bellezza. Lo spettacolo di arte assoluta incanta l'Italia. E' azzurro il colore dello splendore che parte dal cielo del Maradona e arriva ad illuminare ogni sogno nel cuore. Il Napoli batte la Juventus per 5-1 e tutto quello che viene da raccontare è la descrizione di un capolavoro rinascimentale. Osimhen, Kvaratskhelia, Rrahmani, Osimhen, Elmas. Scanditelo come un mantra che da stanotte si reciterà come un sonetto del Trionfo. La apre Victor con un tap in di testa dopo una spaccata di Kvara. Poi Osi ricambia il favore lanciando il talento georgiano verso il suo urlo liberatorio: 2-0! La Juve accorcia con Di Maria in chiusura di tempo. Ma appena si apre il sipario della ripresa, viene giù l'architrave del Maradona. Rrahmani gira di destro su azione d'angolo. Osimhen si arrampica nell'etere per la sua doppietta. E' passata da poco l'ora e siamo 4-1. Poi Elmas finisce il lavoro con una penetrazione che entra dritta nell'ovazione di un popolo innamorato. Da stasera i canoni dell'estetica calcistica hanno una N stampata come una scultura e una luce azzurra di straordinaria brillantezza. Questo è il Napoli, signori. L'Enorme Bellezza...

Tabellino

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70' Olivera), Anguissa, Lobotka, Zielinski (79' Ndombele), Politano (46' Elmas), Kvaratskhelia (89' Lozano), Osimhen (79' Raspadori). Allenatore: Spalletti

JUVENTUS: Szczesny; Danilo (73' Samuel Iling), Bremer, Alex Sandro, Chiesa, McKennie, Locatelli (56' Paredes), Rabiot (83' Soulè), Kostic, Di Maria (73' Miretti), Milik (56' Kean). Allenatore: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 14' Osimhen, 39' Kvaratskhelia, 42' Di Maria, 55' Rrahmani, 65' Osimhen, 72' Elmas

Note: ammoniti Danilo.