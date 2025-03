Calcio giovanile sotto shock: 14enne muore per un malore improvviso

Un malore improvviso stronca la vita di un giovane calciatore. Inutili i soccorsi. La comunità è sotto shock.

NAPOLI – Una tragedia sconvolgente ha colpito una scuola calcio della periferia di Napoli, dove un ragazzo di soli 14 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso all’inizio dell’allenamento.

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri in strada comunale Selva Cafaro, presso una delle tante realtà sportive frequentate da giovani e famiglie.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane calciatore, appassionato e molto stimato dai compagni, avrebbe accusato un malessere nei primi minuti della sessione di allenamento.

L’allenatore e lo staff presente hanno subito allertato i soccorsi, ma nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Il corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico, che potrà chiarire le cause esatte del decesso.

Il quartiere è sotto shock.

La notizia della morte del 14enne si è rapidamente diffusa, lasciando sgomenti non solo gli amici e i compagni di squadra, ma l’intera comunità.

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, che in queste ore vive un dolore immenso e inspiegabile.

La scuola calcio, conosciuta per il suo impegno nell’educazione sportiva dei ragazzi, ha sospeso tutte le attività in segno di lutto.

Questa tragedia riapre il dibattito sull’importanza dei controlli sanitari nello sport giovanile, affinché tragedie simili possano essere evitate in futuro.