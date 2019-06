NASA: Enorme asteroide circa 30 metri pronto all'impatto sulla terra, ecco tutti i dettagli. Video

Secondo gli esperti un enorme ASTEROIDE è pronto all'impatto sulla Terra entro la fine dell'anno. Scopriamo subito di che si tratta e quali sono i RISCHI reali che ne potrebbero derivare.

In questi giorni, l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA, stanno seguendo attentamente l'avvicinamento di un asteroide grande circa 30 metri denominato 2006 QV89. Questo genere di corpo celeste, per nostra fortuna, non ha dimensioni in grado di provocare effetti devastanti, tanto meno a livello globale. Tuttavia, non deve assolutamente essere sottovalutato in quanto considerato comunque di grandi dimensioni, potenzialmente molto pericoloso, ed in grado diprovocare importanti danni ad edifici, infrastrutture e ovviamente in grado di mettere a rischio la nostra incolumità. Ed è proprio quello che è successo nel 2013 a Chelyabinsk, in Russia, quando un meteorite esplose in cielo frantumando le finestre degli edifici sottostanti e causando danni alle strutture stesse.

Ma quando dovrebbe avvenire questo presunto impatto? Secondo i due servizi mondiali per la previsione del rischio di impatto con la Terra, NEODyS dell'Università di Pisa e JPL NEOPO della NASA il primo possibile impatto con la Terra è previsto per il 9 settembre 2019 con una probabilità pari a 0.13%. Quindi al momento molto basso, anche se l'oggetto sarà visibile in diverse parte del mondo quando si avvicinerà all'atmosfera terrestre.

Secondo il direttore della NASA, Jim Bridenstine "il rischio che un asteroide si schianti sulla Terra è molto più grande si quanto si pensi. Dobbiamo essere certi che la gente capisca che non si tratta di un film di Hollywood, ma di proteggere l’unico pianeta che sappiamo ospitare la vita: la Terra".

Dai modelli in possesso della NASA avvenimenti simili si verificano circa ogni 60 anni. Per questo motivo, l’agenzia spaziale sta studiando diverse strategie di difesa da mettere in atto in simili scenari, che vanno dalla deviazione dell’asteroide all'evacuazione dell’area in pericolo.

