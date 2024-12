Nasce l'applicazione ufficiale della KTS Finance

La KTS Finance, fondata nel 2018, annuncia il lancio della prima app ufficiale dell’azienda, progettata per trasformare l’approccio alla gestione di assicurazioni e investimenti. Grazie a un’interfaccia intuitiva e funzionale, l’app garantisce maggiore rapidità, trasparenza e autonomia nelle operazioni finanziarie.

L’app consente ai clienti di acquistare polizze e prodotti d’investimento con pochi clic, monitorare in tempo reale lo stato delle richieste, ricevere notifiche aggiornate e creare preventivi in autonomia. La piattaforma, accessibile da smartphone o computer, offre continuità d’uso e comodità in ogni momento.

Non solo i clienti, ma anche i collaboratori aziendali possono sfruttare le funzionalità avanzate dell’app, come la gestione centralizzata delle polizze, strumenti per pianificare e analizzare le performance e un sistema integrato di comunicazione interna, migliorando la produttività aziendale.

La piattaforma si distingue per la sua adattabilità a privati, piccole imprese e grandi realtà in espansione, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei dati. Grazie a crittografia avanzata e controlli rigorosi sugli accessi, le informazioni sono sempre protette e conformi agli standard più elevati del settore.

Con questa innovazione, KTS Finance conferma la sua capacità di offrire soluzioni moderne ed efficienti, creando un ecosistema digitale capace di rispondere alle sfide del mondo connesso e migliorando l’esperienza sia dei clienti che dei collaboratori.