Natale 2020: 8 idee regalo per gli appassionati di calcio

Il Natale è ormai sempre più vicino ma sono ancora moltissime le persone che non hanno acquistato tutti i regali da mettere sotto l’albero. Non scoraggiatevi quindi, se anche voi siete in ritardo sulla tabella di marcia: c’è ancora tempo per fare acquisti e anche per trovare qualche idea regalo originale. Il segreto è sempre quello: pensare a quali sono le passioni del destinatario e concentrarvi su quelle, scegliendo un dono che sia davvero azzeccato.

Conoscete un appassionato di calcio? Allora siete nel posto giusto! Questo è stato un anno particolare anche per i tifosi, che non hanno potuto andare allo stadio per assistere alle partite e in molti casi nemmeno al bar. I più importanti campionati però si continuano a disputare e mentre la Serie A italiana sarà in pausa dal 23 dicembre al 3 gennaio, la Premier League non si ferma e prosegue con la tradizione. Il 26 dicembre, giorno del famoso Boxing Day, sarà protagonista come tutti gli anni con tante partite su cui scommettere approfittando online delle offerte di benvenuto senza deposito. Anche a Natale dunque lo spettacolo continua per gli appassionati di calcio, che trovando un regalo a tema non potranno che essere felici.

8 idee regalo di Natale perfette per un appassionato di calcio

Vediamo dunque quali sono le 8 idee regalo perfette per gli appassionati di calcio, per tutti i gusti e per tutte le tasche.

#1 La biografia di un calciatore

Il libro rimane uno dei doni più gettonati ed apprezzati di sempre, dunque difficilmente si rischia di sbagliare. Ad un appassionato di calcio, potete regalare la biografia di un calciatore che apprezza particolarmente, magari appartenente alla sua squadra del cuore. Basta andare in una qualsiasi libreria per trovarne moltissimi perché tutti i grandi ne hanno scritto almeno uno: da Ibrahimovic a Gattuso, da Totti a Buffon e via dicendo.

#2 Maglia originale della squadra del cuore

Un altro regalo molto apprezzato dagli appassionati di calcio è la maglia originale della propria squadra del cuore: tutti i veri tifosi devono averne almeno una! Potete acquistarla direttamente nello store ufficiale della squadra: dal Milan all’Inter, dalla Juve al Napoli, tutti offrono la possibilità di comprare le maglie originali con tanto di nome e numero del giocatore.

#3 Profumo di CR7

Cristiano Ronaldo è diventato ormai una vera e propria icona: idolo di moltissimi appassionati di calcio, ha lanciato una propria linea di profumi che i tifosi sembrano aver apprezzato moltissimo. L'eau de toilette di CR7 dunque potrebbe rivelarsi un'altra ottima idea regalo, anche se si tratta di un dono piuttosto personale quindi dovete conoscere i gusti di chi lo riceverà per essere certi che venga davvero apprezzato (ed utilizzato).

#4 FIFA 21

Se la persona a cui dovete fare il regalo oltre ad essere appassionato di calcio è anche amante dei videogiochi potete optare per FIFA 21: un vero e proprio must have per tutti gli amanti dello sport. Naturalmente però assicuratevi prima che sia in possesso della Xbox One altrimenti sarebbe un dono del tutto inutile.

#5 Abbonamento a NOW TV

Un'altra idea regalo che è sempre molto apprezzata dagli appassionati di calcio è l'abbonamento allo stadio, ma in questo periodo non conviene proprio rischiare. Per il momento infatti tutti gli stadi sono chiusi al pubblico per via del Covid e non si sa ancora quando potranno riaprire. Conviene piuttosto regalare un abbonamento a NOW TV, la versione in streaming di Sky che permette di vedere tutte le partite che non hanno l'esclusiva su Dazn. A differenza dell'abbonamento a Sky, quello a NOW TV si può fare della durata desiderata (1-2-3 mesi e via dicendo) senza vincoli o spese di disdetta.

#6 Cover per smartphone della squadra del cuore

Se avete un budget limitato, potete anche optare per la cover per smartphone: ce ne sono moltissime a tema calcio quindi di certo non avrete difficoltà a reperirla. Questo può essere un bellissimo regalo per un ragazzo giovane ed appassionato di calcio: un pensiero che vi permette di fare bella figura senza spendere troppo.

#7 Accappatoio della squadra del cuore

Tra i tanti articoli dedicati alle squadre di calcio italiane, l'accappatoio è particolarmente azzeccato per chi, oltre ad essere tifoso è anche sportivo. Può infatti sfoggiarlo a fine allenamento ed è certamente un dono utile, che non rischia di rimanere abbandonato in un cassetto.

#8 Tessera del tifoso

Come probabilmente sapete, i vari club di calcio offrono la possibilità di diventare “soci” acquistando la tessera del tifoso, che è nominale e che dà diritto a sconti speciali per vedere le partite e ad altri vantaggi. Anche questo può rivelarsi un bellissimo regalo per un appassionato di calcio, ma controllate prima di tutto che non ne sia già in possesso. Sono infatti diversi i tifosi che hanno già una propria tessera.