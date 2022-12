Natale 2022, la festa degli Istituti “Mille Colori” e “La Favola” in via Roma ad Aversa. Video

AVERSA. Straordinario evento natalizio, a cura dell'istituto "Mille Colori "e "La favola”, nel pomeriggio (a partire dalle ore 17) di venerdì 23 dicembre.

La magia del Natale ha invaso la strada aversana per eccellenza, la meravigliosa Via Roma, grazie agli alunni e alle insegnanti dell'istituto. Un vero e proprio corteo natalizio, con tutti i personaggi della tradizione: Babbo Natale con la sua slitta, gli elfi e piccole renne immerse nei colori simbolo di una ricorrenza attesa in tutto il mondo.

Ad allietare la folla in via Roma, musica ed animazione che hanno coinvolto tutti i presenti. In molti si sono uniti al corteo, apprezzando la vivacità tipica di questi giorni di Festa. Un lavoro certosino che si è concluso con un finale di grande effetto, ovvero un entusiasmante flashmob natalizio con lo sfondo di Piazza Municipio e del Carousel.

La direttrice di entrambi gli istituto, Maria Cammisa, non ha nascosto la sua soddisfazione: "La preparazione a questa rappresentazione ha previsto un grande impegno da parte mia, degli alunni e della equipe pedagogica. Siamo stati, però, ripagati dal grande entusiasmo e dalla gioia che i più piccini ci hanno donato. Il regalo più bello di questo Natale”.