Natale: i regali solidali di CBM Italia Onlus cambiano la vita delle persone cieche e con disabilità in Italia e nei Paesi del Sud del mondo

Il Natale può diventare ancora più speciale con i regali solidali di CBM Italia Onlus, organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità evitabile e nell’inclusione delle persone con disabilità nei Paesi del Sud del mondo e in Italia. Tante novità tra i doni solidali di quest’anno, che sostengono la campagna “Fuori dall’ombra, per il diritto di vedere ed essere visti” che garantisce cure oculistiche a oltre 1 milione di persone ogni anno con progetti di prevenzione, cura e riabilitazione delle disabilità visive e inclusione nelle comunità. Basti pensare che nel mondo ci sono 1 miliardo di persone, concentrate soprattutto nei Paesi in via di Sviluppo, che hanno problemi visivi e non hanno la possibilità di accedere ai servizi oculistici (fonte: Rapporto Mondiale sulla Vista, OMS 2019).

Tra le varie proposte di regali solidali di CBM Italia per Natale, immancabili sono i dolci artigianali di qualità “Vergani per CBM”, ovvero il Panettone, soffice e ricco di uvetta e canditi, e il Pandoro, il dolce tradizionale che mette d’accordo grandi e piccoli. Novità di quest’anno è il “Cofanetto croccanti assortiti AutoreChocolate” un goloso scrigno di 32 croccanti artigianali realizzati a mano, in vari gusti (classico, miele e uvetta, miele e fichi, gianduia, gianduia al caffè e menta) disponibili in diversi formati e combinazioni. Nella nuova offerta dedicata ai più piccoli, un’ampia scelta di regali e combinazioni, tra cui il Set “immaginazione in equilibrio” che contiene il divertente gioco da tavola “Torre di Pisa” e una confezione di 24 pastelli colorati, per stimolare la fantasia e liberare immaginazione e creatività, divertendosi a sperimentare. Da portare con sé in ogni occasione è il comodo e pratico “Speaker Bluetooth”, perfetto per tutte le preferenze di ascolto, dalla radio ai podcast alla musica di sottofondo. Infine, per rendere più dolci le tradizioni intramontabili, come quella di due chiacchiere davanti al caffè, il Set “dolce pausa” composto dalla mini-express Bialetti e da un cubo di croccanti al cioccolato AutoreChocolate.

Massimo Maggio, direttore di CBM Italia: “Noi di CBM lavoriamo ogni giorno per migliorare la situazione delle persone con disabilità visive e per garantire un’assistenza oculistica efficace a chi ne ha bisogno. Nei Paesi in via di sviluppo esiste un ciclo che lega povertà e disabilità: quando vivi in povertà non puoi accedere alle cure o all’assistenza di cui hai bisogno, per questo rischi di sviluppare una disabilità; e quando hai una disabilità rischi maggiormente di diventare povero. Questo ciclo va spezzato, perché tutti hanno il diritto di vedere ed essere visti”.

Il catalogo completo dei regali solidali di CBM Italia è disponibile su: https://www.cbmitalia.org/regali-solidali-di-natale/

Per info: tel. 02.72093670, donatori@cbmitalia.org

Donazioni richieste per i regali solidali:

Panettone e Pandoro “Vergani per CBM”: 21,90 euro l’uno

2 Panettoni oppure 2 Pandori: 31,90 euro

Cofanetto croccanti assortiti AutoreChocolate (480g): 40,90 euro, disponibile in vari formati

Set “immaginazione in equilibrio” (gioco Torre di Pisa + 24 pastelli colorati): 26,90 euro

Speaker Bluetooth rosso: 15,90 euro

Set “dolce pausa” (Bialetti mini-express e croccanti al cioccolato): 44,90 euro