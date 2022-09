'Ndrangheta: arresti Brescia, a poliziotto biglietti Juve. Indagati un carabiniere e un poliziotto Polizia stradale

BRESCIA, 02 NOV - Tra i 29 indagati nell'ambito dell'inchiesta Scarface coordinata dalla Procura di Brescia ci sono anche un carabiniere, N.F. in servizio a Chiari nel Bresciano, e l'ex comandante della Polizia stradale di C.S. M.. Entrambi sono accusati di corruzione per aver favorito Francesco Mura, imprenditore bresciano nel settore televisivo, ritenuto il vertice del gruppo criminale sgominato e vicino alla cosca della ndrangheta Barbaro Papalia e per questo accusato anche di associazione di stampo mafioso. Il comandante della stradale, per evitare verbali elevati a Mura dopo un incidente stradale, nel dicembre 2018 avrebbe ricevuto dall'imprenditore due biglietti per assistere alla partita Juventus-Inter nel settore Tribuna Boniperti. I due uomini delle forze dell'ordine sono stati raggiunti da misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di funzione di pubblico ufficiale.