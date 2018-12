'Ndrangheta: blitz Polizia contro clan crotonesi pronti a 'guerra'

CROTONE, 20 DICEMBRE - Maxi operazione della Polizia di Stato contro la 'ndrangheta. Dalle prime luci dell'alba e' in corso un blitz nei confronti di numerosi soggetti appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta di Isola di Capo Rizzuto, Crotone e Petilia Policastro, accusati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, tentata rapina, incendio, porto e detenzione illegale di armi e munizioni e illecita concorrenza con minaccia aggravata dal metodo mafioso. I poliziotti della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Operativo, con il supporto delle Squadra Mobili di Catanzaro, Taranto, Mantova e dei reparti Prevenzione Crimine di Cosenza, Vibo Valentia e Siderno, nellambito di unarticola indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro - si legge in una nota - hanno arrestato diversi esponenti di spicco della criminalita' organizzata crotonese pronti a dare inizio ad una nuova guerra di mafia con la pianificazione di omicidi, per il controllo del territorio. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terra' alle ore 11 presso la Procura di Catanzaro.