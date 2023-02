'Ndrangheta: blitz procura Reggio Calabria e polizia, sequestro beni per 45 milioni, leggi tutti i dettagli

'Ndrangheta: blitz procura Reggio Calabria e polizia, sequestro beni per 45 milioni di euro Reggio Calabria, Milano, Messina e Bari

La 'Ndrangheta, considerata la più potente organizzazione criminale al mondo, è stata colpita da un massiccio blitz della procura di Reggio Calabria e della polizia. Il Servizio centrale anticrimine e la Divisione anticrimine della Questura di Reggio Calabria hanno effettuato un sequestro di beni per un valore di 45 milioni di euro, in provincie italiane come Reggio Calabria, Milano, Messina e Bari, nonché negli Stati Uniti, precisamente in Florida.

Questo provvedimento, emesso sulla base della normativa antimafia, mira a sequestrare beni, assetti societari e rapporti finanziari riconducibili a due fratelli imprenditori attivi nel settore edile e nell'intermediazione immobiliare.

Secondo statistiche recenti, la 'Ndrangheta controlla circa il 80% del traffico mondiale di cocaina e rappresenta una minaccia seria per la stabilità economica e sociale dell'Italia e di molte altre nazioni. Inoltre, le attività criminali della 'Ndrangheta, come il traffico di droga, il riciclaggio di denaro e l'estorsione, generano profitti stimati in centinaia di miliardi di dollari ogni anno.

Questa operazione rappresenta un importante passo nella lotta alla criminalità organizzata e alla 'Ndrangheta, e dimostra la determinazione delle forze dell'ordine a combattere queste organizzazioni malavitose. Tuttavia, la strada verso la sconfitta della 'Ndrangheta è ancora lunga e richiede un impegno continuo e coordinato da parte delle autorità competenti, nonché la cooperazione internazionale.