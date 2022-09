'Ndrangheta: omicidio e tentata estorsione, quattro arresti. Operazione Polizia a Reggio Calabria, numerose perquisizioni

REGGIO CALABRIA, 14 GEN - Un'operazione della Polizia, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, è in corso per l'esecuzione di 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di omicidio premeditato, tentata estorsione, rapina e tentato omicidio aggravati, ad eccezione del tentato omicidio, dal metodo mafioso e dall'avere agevolato la 'ndrangheta unitaria, nella sua articolazione della cosca Tegano operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria.



Nel corso dell'operazione sono state eseguite anche diverse perquisizioni domiciliari. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11.30 nella Questura di Reggio Calabria alla presenza del procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri.

Sono stati individuati, dagli investigatori della sezione omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria, i soggetti ritenuti sicario e componenti del commando dell'omicidio di Bruno Ielo, il tabaccaio ucciso con un colpo di pistola alla testa il 25 maggio 2017. Si tratta di Francesco Mario Dattilo, indicato come il killer operativo, e Francesco Polimeni e Cosimo Scaramozzino che seguivano la vittima a bordo di una Fiat Panda di colore rosso.



I tre avrebbero agito in stretto raccordo operativo alternandosi ripetutamente nelle attività di pedinamento e di osservazione lungo la strada che Ielo stava percorrendo per ritornare a casa al termine della giornata di lavoro. Ai presunti responsabili dell'omicidio gli investigatori sono giunti attraverso un lavoro di acquisizione, estrapolazione, studio e analisi delle immagini di numerosi di impianti di videosorveglianza realizzati in tantissime ore di registrazione e che ha consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dell'azione delittuosa e individuare i componenti del commando. (Ansa)

Clicca QUI per gli aggiornamenti