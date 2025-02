Catanzaro, Maxi blitz dei Carabinieri: 22 arresti tra Calabria, Monza Brianza e Arezzo

Maxi blitz dell'Arma contro la criminalità organizzata: contestate associazione mafiosa e reati contro la persona e il patrimonio

È in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro che ha portato all'arresto di 22 persone accusate di essere legate alla 'ndrangheta. Il provvedimento, emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda), riguarda soggetti residenti non solo in Calabria, ma anche nelle province di Monza Brianza e Arezzo.

Le accuse: associazione mafiosa e reati aggravati

Le indagini hanno fatto emergere un quadro inquietante. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione per delinquere semplice, oltre a numerosi reati contro la persona e il patrimonio, alcuni dei quali aggravati dalle modalità mafiose. Un'organizzazione ben radicata, capace di estendere la propria influenza ben oltre i confini calabresi.

Il Gip ha disposto misure cautelari differenziate per i coinvolti: 12 indagati sono stati condotti in carcere, mentre per gli altri 10 sono stati applicati gli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico.

Un colpo alla 'ndrangheta tra Calabria e Nord Italia

L'operazione dimostra ancora una volta la pervasività della 'ndrangheta, la cui rete si estende ben oltre la regione d'origine. La presenza di indagati in Lombardia e Toscana evidenzia come le cosche riescano a insediarsi nei territori economicamente più floridi del Paese, infiltrandosi nel tessuto imprenditoriale e sociale.

Secondo gli inquirenti, il blitz rappresenta un duro colpo alla struttura criminale, privandola di alcuni dei suoi elementi di spicco. L’inchiesta prosegue per ricostruire in dettaglio le attività illecite del gruppo e individuare eventuali connivenze nel mondo dell'economia e della politica.

L'importanza della lotta alle mafie

L'operazione dei carabinieri di Catanzaro è solo l'ultimo di una lunga serie di interventi contro la criminalità organizzata. La lotta alle mafie passa attraverso il lavoro incessante delle forze dell'ordine e il coraggio di chi denuncia. La magistratura e gli investigatori continuano a lavorare per spezzare i legami di potere che permettono alla 'ndrangheta di prosperare.

La battaglia contro la criminalità organizzata è un impegno costante, che richiede il contributo di tutti: istituzioni, cittadini e mondo dell'informazione. Ogni arresto, ogni operazione, rappresenta un passo avanti verso la legalità e la giustizia.

L'Italia continua a dimostrare che la mafia si può e si deve combattere, con la forza della legge e il coraggio di chi non si piega alla paura.