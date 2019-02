Reinsediato sindaco Lamezia Terme Paolo Mascaro dopo sentenza Tar

LAMEZIA TERME (CZ), 28 FEBBRAIO - Lamezia Terme (Catanzaro), 28 feb. - "Ho gia' programmato incontri importantissimi in giornata perche' vogliamo capire bene la situazione ed essere subito operativi al massimo". Lo ha detto il sindaco di Lamezia Terme (Catanzaro), Paolo Mascaro, rientrato alla guida del Comune questa mattina dopo la decisione del Tar del Lazio che ha annullato il decreto di scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale deciso dal governo nel novembre 2017. Parlando con i giornalisti al suo ingresso al Comune, dopo aver indossato la fascia tricolore, Mascaro ha detto che uno dei suoi primi obiettivi sara' quello di affrontare le problematiche della macchina comunale: "E' una delle priorità, bisognerà fare in modo di sbloccare la limitazione determinata dal piano di riequilibrio in itinere, perché Lamezia Terme non puo' andare avanti con l'attuale numero di dirigenti e dipendenti senza possibilità di fare concorsi o far scorrere graduatorie e con la mannaia di quota 100. Lavoreremo subito su questo: faccio un appello al ministero dell'Interno perché - ha proseguito il sindaco - con questa limitazione, con cui paghiamo un dissesto ereditato, non si puo' andare avanti".

Mascaro ha escluso, poi, l'idea di dimissioni, sostenendo la sua ferma determinazione di andare avanti, "perché ci sono troppe tematiche che attendono una pronta risoluzione, penso a esempio al Psc. Oggi pomeriggio - ha quindi reso noto il sindaco di Lamezia Terme - incontrero' i miei cinque assessori, ai quali diro' che c'e' la necessita' di recuperare il tempo perduto e quindi la necessita' di aumentare il carico di lavoro, che già era gravoso in precedenza, e di raddoppiare il nostro impegno. I cinque assessori sono un'ottima base di partenza, poi l'obiettivo e' inserire altre due figure per colmare i vuoti nella compagine di governo".



Mascaro ha poi aggiunto: "L'avere Lamezia Terme subìto un fatto eccezionale come lo scioglimento comporta a mio avviso decisioni e conseguenze eccezionali, quindi ritengo che bisogna avere un patto tra tutti i consiglieri comunali, mettere la citta' al primo posto e annullare velleita' personali per prossime elezioni e lavorare con un solo far. Ieri - ha spiegato il sindaco di Lamezia Terme - ho inviato un messaggio a tutti i consiglieri comunali ricordando loro che tutti abbiamo ricevuto il mandato di servire la città". Con il ritorno del sindaco Mascaro finisce la parentesi della gestione straordinaria del Comune di Lamezia Terme, affidata a una terna di commissari guidati dal prefetto Francesco Alecci.