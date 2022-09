'Ndrangheta in Toscana: Aeronautica militare, noi parte lesa. Per fanghi sotto terreni base Pisa. Bloccati gli accessi ad area

PISA, 18 APR - "L'Aeronautica Militare, che è parte lesa nella vicenda, non appena avuta notizia dell'inchiesta in corso, ha immediatamente posto in essere tutte le procedure previste, innanzitutto inibendo a titolo precauzionale qualsiasi tipo di accesso al sito e, al contempo, fornendo piena collaborazione ed il massimo supporto sia alle autorità inquirenti sia agli enti tecnici preposti al monitoraggio ambientale del sito, tuttora in corso in stretto coordinamento con l'Arpat".



Lo afferma in una nota la 46/a Brigata Aerea di Pisa riferendosi al presunto smaltimento illegale dei rifiuti conciari in una porzione dì sottosuolo di pertinenza dell'aeroporto militare pisano, vicenda emersa dalle inchieste della Dda di Firenze e dei carabinieri su infiltrazioni della 'ndrangheta nella regione.. "L'area interessata - si legge nella nota - tuttora oggetto di verifiche ed approfondimenti da parte degli organi inquirenti, è una zona periferica della base, circoscritta e destinata esclusivamente ad apparati per la navigazione aerea, dove non sorgono altre installazioni militari".