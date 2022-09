Nel catanzarese, trattore si ribalta e scivola in scarpata, intervento dell'elisoccorso, VVF e 118

Nel catanzarese un trattore agricolo, si ribalta in una scarpata intervento Elisoccorso, VVF, suem18 e Cc

SOVERIA SIMERI (CZ) 25 MAG - Incidente questa mattina in loc. Ferruzza nel comune di Soveria Simeri. Un trattore agricolo, per cause in corso di accertamento si ribaltava in una scarpata limitrofe al podere dove stava operando. Ferito il conducente che preso in cura dal personale del suem118 veniva trasferito presso struttura ospedaliera con elisoccorso.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è valso alla messa in sicurezza della zona del sinistro. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

In aggiornamento