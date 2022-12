Nel cuore della Calabria per rilanciare gli esports di tutto il mezzogiorno: nasce il RIFT Esports Club

Oggi è un giorno assolutamente importante per la community dei videogiocatori calabresi. Nel cuore del capoluogo di regione, sta per aprire il primo vero esports pub/sala lan della storia della città di Catanzaro: il RIFT Esports Club, una iniziativa che promette di rivoluzionare la scena del gaming della Calabria e di tutto il mezzogiorno.

Il RIFT nasce dalla mente di due giovani imprenditori calabresi, Michelangelo Mauro e Mario Cristofalo. L'apertura di questo nuovo centro sancirà l'inizio di un ruolo del tutto rinnovato per la città di Catanzaro nel mondo degli esports. Attraverso il RIFT, ed anche con l'ausilio di Powned che sarà coinvolta nella vita della sala sin dal momento della sua apertura, la città di Catanzaro sarà protagonista con numerosi eventi ed attività legate al settore degli esports.

IL RIFT - Caratteristiche del nuovo esports club di Catanzaro

Il RIFT Esports Club sarà un locale all in one, sul modello delle sale LAN di stampo puramente orientale. Ci sarà un'area interamente dedicata interamente al gaming, con ben 10 postazioni PC che saranno gratuite per le prime due settimane di attività. In seguito arriveranno anche le console (con ben quattro Xbox Series X ed una PlayStation 5). Ma non è finita qui!

Per assicurare a tutti i gamers e non una permanenza piacevole in tutte le ore del giorno, sarà disponibile un'area dedicata al food ed ai cocktails, più la zona bar. Un vero punto d’incontro per tutti i gusti e per tutte le età. Un luogo assolutamente esclusivo in cui al gaming si associa la possibilità di confrontarsi sulle esperienze di un mondo in via di espansione. Il RIFT Esports Club può accogliere dai ragazzini appassionati al mondo dei videogiochi ai loro genitori che desiderano accompagnarli nelle loro avventure videoludiche.

Infine, grazie ai monitor predisposti nella sala principale, sarà possibile assistere alle più grandi competizioni esportive internazionali o a quelle che si disputeranno direttamente all'interno del RIFT Esports Club.

La serata inaugurale - Venerdì 16 Dicembre - Il programma

L'inaugurazione del RIFT Esports Club inizierà ufficialmente alle 17 di venerdì 16 dicembre, con un DJ set dal vivo di Funky JR. Inoltre ci sarà buffet fino all'ora di cena, quando si partirà con il servizio vero e proprio. Le postazioni PC saranno tutte disponibili sin da subito e gratuite per tutti i clienti che vorranno provare (con dei limiti di tempo per far giocare tutti).

Sarà una serata all'insegna del divertimento, della musica e del buon cibo, che ci terrà compagnia fino a notte inoltrata.