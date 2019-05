Nell’ Oltre due quintali di droga “hashish, cocaina e marijuana in un'officina, tre arresti

REGGIO EMILIA, 24 APRILE - La polizia di Reggio Emilia ha sequestrato all'interno di un'officina oltre due quintali di droga: 221 chili di hashish, 4 di cocaina ed 1 di marijuana. A finire in manette tre persone: il titolare, maghrebino in regola con il soggiorno, e due dipendenti italiani. Lo stupefacente, di alta qualità, era stipato: nei controsoffitti, nelle autovetture in riparazione, nei cassetti. Oltre alla droga, è stata sequestrata anche una rilevante somma in denaro conservata anche sottovuoto, in contanti con banconote di vario taglio. I dettagli dell'operazione saranno illustrati domani alle 11 in questura.

