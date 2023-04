Nelle Marche c’è un museo dedicato alla Barbie.

Mentre si sta attendendo il film che uscirà a luglio, sta impazzando la Barbiemania anche con la complicità di un selfie generator che spopola sul web.

Da considerare che la passione per la bambola più famosa del mondo ha radici lontane.

Tra i titoli dei film che si attendono di più delle prossime estati c'è sicuramente il film “Barbie”, scritto e diretto da Greta Gerwig che vede come interpreti Margot Robbie e Ryan Gosling.

Ed è da qui che scaturisce il “barbiecore” ovvero la moda di assomigliare il più possibile a Barbie e per sopperire questi vizi sul web spopola un selfie generator capace di far apparire chiunque nei panni della famosa icona della Mattel. Nuova tecnologia ma amori già noti, visto che la passione per la bambola nata nel 1959 ha radici lontane e attraversa il globo.

A confermare tutto questo, a Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, non manca la chicca per appassionati e collezionisti ovvero un museo delle Barbie creato dalla proprietaria: Rosella Iobbi. La sua vastissima collezione di bambole conta oltre 700 esemplari, da quelli risalenti alla seconda metà del secolo scorso, ai più recenti.

Davì Massimo