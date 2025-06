New Generation Racing al Bondone: La fierezza di esserci stati

Tempo di lettura: ~2 min

Testa alta ed esperienza da ricordare. Così potremmo definirla la 74^ Trento Bondone della scuderia Catanzarese New Generation Racing, che nel fine settimana appena concluso si è schierata con due piloti al via nella celebre gara Trentina. La gara del Bondone è stata valida per il Campionato Europeo della Montagna, per il Campionato Europeo della Montagna Storiche, per il Campionato Italiano Supersalita e per il CIVM Nord. Sono stati tre giorni intensi, ma positivi per i piloti al via che hanno affrontato con determinazione i 17.300 metri del percorso Trentino.

Nelle E2SC-SS 1600, che per regolamento è classe unica, si è presentato al via Antonio Paone che dopo tanti anni di gare in salita, ha realizzato l'obiettivo di correre a Trento. Per il pilota di Tiriolo era la prima volta al Bondone e per l'occasione è sceso dalla sua Fiat X1/9 per affrontare questa avventura su una Wolf GB08 Thunder, che ricordiamo dispone di un motore 1000 di derivazione motociclistica. 12⁰ posto finale per Paone su diciotto verificati in classe e lo stesso driver ha comunque cercato di godersi questa esperienza e soprattutto terminarla, che era l'obiettivo principale.

Terzo posto in E1 1400 per Giovanni Paone alla sua prima salita in assoluto dopo tanti slalom affrontati in precedenza. Paone sulla Fiat 127 ha badato soprattutto ad arrivare e l'obiettivo è stato più che centrato. Lo stesso pilota originario di Tiriolo ha comunque dimostrato già da venerdì, la voglia e l'approccio giusto per calarsi nel mondo delle salite e l'esperienza di Trento sicuramente rimarrà nel cuore e nella mente di Giovanni Paone.

Queste le dichiarazioni a caldo dei piloti.

Antonio Paone: "Non nego che mi sono commosso sotto il casco appena ho tagliato il traguardo. Corro da quasi trent'anni e mi mancava la Trento Bondone come gara da fare. Sono veramente fiero di aver affrontato questa gara che non è facile sicuramente e ci vuole tanta attenzione. Esco da questa gara con la soddisfazione di essere arrivato in vetta."

Giovanni Paone: "Sono veramente contento di essere qui, era la mia prima salita e sono fiero di aver concluso una gara così impegnativa dove bisogna essere sempre super concentrati per tutti i 17 km. Sicuramente una gara così non può che far crescere l'esperienza di un pilota, soprattutto per chi come me viene dagli slalom. Sarà un'esperienza che ricorderò per sempre."

