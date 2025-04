New Generation Racing: Piria Jr splende al Mugello

Il fine settimana del 30 Marzo ha visto la scuderia Catanzarese NGR impegnata in pista con il giovane di casa Piria. Antonino Piria anche per quest'anno, ha deciso di 'sposare' la causa Predator's e dopo la brillante annata nel 2024, questa stagione non potrà che essere di ulteriore crescita sia sul piano sportivo e sia sul piano delle ambizioni. Al Mugello si è corsa la gara inaugurale del 2025 e in terra Toscana, Piria ha conquistato un doppio podio.

Nella prima gara stagionale, Piria Jr si è ben messo in mostra già dalle qualifiche quando lo stesso ha fatto registrare il terzo tempo e che senza la sfortunata bandiera rossa nel finale, avrebbe potuto conquistare qualche posizione in più. Infatti nell'ultimo tentativo, Piria stava facendo registrare dei riscontri più veloci, ma la bandiera rossa ha fermato la cavalcata del pilota calabrese sul giro secco. Poi in gara ha dato nuovamente risalto alle sue ottime qualità al volante, sia in gara 1 che in gara 2. In gara 1 Piria si è piazzato terzo, ma poteva sicuramente arrivare qualcosina in più se non fosse arrivata l'ennesima bandiera rossa a decretare la fine, considerando il buon ritmo fatto registrare dal giovane pilota Calabrese.

In rimonta è stata invece Gara 2, con Piria che partendo dalla quarta piazza, ha inizialmente commesso un errore al via che gli ha fatto perdere posizioni. Ma con caparbietà, il giovane pilota calabrese si è riportato sul podio, confermando il terzo posto che aveva raggiunto anche nella prima gara e sfiorando la seconda posizione finale per un nulla.

Foto allegata: Signori

New Generation Racing