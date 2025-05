New Generation Racing: Trio d'attacco a Sortino

Tempo di lettura: ~2 min

Impegno intenso quello nel prossimo fine settimana per la scuderia Catanzarese New Generation Racing che sarà di scena a Sortino per la 40^ Coppa Val D’anapo Sortino, valida per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita. Saranno tre i piloti NGR al via della gara in provincia di Siracusa, in un percorso molto tortuoso e tecnico da non sottovalure con i suoi 5.750 metri.

Sarà della partita l'esperto Francesco Ferragina, al debutto come portacolori NGR e lo farà con la sua Elia Avrio ST09. Il pilota Catanzarese dal canto suo proverà a combattere per la propria classe di appartenenza in E2SC-SS 1600 e anche per una buona posizione nell'assoluta. Come sempre Ferragina darà battaglia per le posizioni che ha sempre conquistato.

Nelle Bicilindriche di gruppo 5 continua il programma stagionale di Angelo Mercuri su Fiat 500, che dopo la splendida vittoria con record in Puglia alla Coppa Selva di Fasano, scenderà in Sicilia e tenterà di ripetere un buon risultato anche in chiave campionato.

Tra le gruppo 2 proverà a far bene anche Gianfranco Mercuri su Fiat 126, con lo stesso che arriva da uno splendido podio in quel di Fasano e la tappa Sicula potrà essere l'ulteriore tassello dove raccogliere un bel bottino di punti.

Il programma della gara prevede le verifiche di rito nella giornata di venerdì, mentre sabato si svolgeranno le prove con due salite. Previste altre due salite nella giornata di domenica, quando il cronometro darà il suo giudizio.

Ufficio Stampa New Generation Racing