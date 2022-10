Niente più notizie da Cabot Cove “La Signora in giallo”.

ROMA, 12 OTT. - Si è spenta ieri, 11 ottobre 2022, l’attrice Angela Lansbury, conosciuta meglio per il pubblico italiano come “La Signora in giallo”. Aveva 96 anni, nata a Londra il 16 ottobre 1925, trasferitasi poi negli Stati Uniti, dove già subito dopo l’adolescenza aveva iniziato a collezionare trionfi nel cinema e nelle serie tv. Il film Gaslight era stato la sua prima pellicola nel 1944 eppure sembrava avesse già l’esperienza di una grande attrice.

Grazie a “Il ritratto di Dorian Gray” del 1945, Angela aveva ottenuto la sua seconda candidatura agli Oscar, vincendo anche il primo Golden Globe, fino ad arrivare a collezionarne sei nel corso della sua vita. Nei primi 10 anni di carriera, la Lansbury partecipa a ben 14 film e, fra i lavori più conosciuti, si ricordano “Pomi d’ottone e manici di scopa”, “Assassinio sul Nilo” e “Il mistero della signora scomparsa”.

Gli anni ’80 rappresentano per lei la vera svolta, divenendo la regina del crime e dell’investigation, recitando in “Assassinio allo specchio” nei panni di Miss Marple, chiamata a risolvere strani casi di omicidi. Di qui a poco, nasce il personaggio mondiale, quello di Jessica Fletcher, nota come “La signora in giallo“, che fa il suo esordio nel 1984.

Jessica Fletcher entra nelle case di tutto il mondo, insegnando agli spettatori ad appassionarsi a un genere nuovo per la televisione, quello che vede una scrittrice diventare anche abile investigatrice. Chi non ricorda il suo famoso “complice” di nome Arthur, nella soluzione dei casi? Oppure la famosa cittadina di Cabot Cove!

Infatti nella serie televisiva, è proprio Cabot Cove il centro della vita della Signora in giallo, si trattava di una cittadina di mare immaginaria dello stato del Maine, sulla costa Est degli Stati Uniti. Pochi sanno però che nella realtà esiste davvero e corrisponde alla californiana Mendocino, che conta poco più di novecento abitanti e che è stata il set dell’intera serie tv. Ancora oggi è meta di turisti e fan appassionati che girano nella città in cerca degli spot che ricordino scene della serie. Tra i luoghi più visitati c’è la villetta di Jessica Fletcher: un cottage di legno bianco in stile vittoriano con un giardinetto antistante sempre pieno di fiori. Si tratta di un luogo storico per Mendocino ed il suo vero nome è Historic Albion Cottage, una proprietà privata costruita più di cent’anni fa.

L’INTERVISTA AL NEW YORK TIMES

Oltre dieci anni fa, Angela Lansbury aveva rilasciato una intervista privata al New York Times, da pubblicare solo dopo la sua morte. «Posso dirlo in tutta onestà, ero davvero una brava attrice, ero per prima cosa un’attrice e non un bel visetto. -ammetteva lei stessa- Sono stata soprattutto una caratterista, ma il ruolo in cui non sono stata una caratterista è stato proprio quello di Jessica Fletcher. Jessica Fletcher era probabilmente la cosa più vicina alla donna che avrei potuto essere se non fossi diventata un’attrice». E poi la parabola della sua vita privata, dal primo matrimonio terminato dopo un anno a causa del coming out di lui, il secondo matrimonio e i problemi con i figli, le disavventure sui set e l’ascesi per il personaggio della Fletcher.

Insomma, abbiamo perso la nostra seconda Regina e d’ora in poi non ci saranno più notizie provenienti da Cabot Cove.

Primerano Maria Antonia