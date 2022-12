Noleggio lungo termine auto: come funziona e perché conviene

Chiunque oggi si trovi di fronte alla necessità di possedere un’auto deve affrontare una serie di decisioni e scelte che portano a lunghe riflessioni e molte perplessità. Proprio durante questa fase, sempre più italiani hanno iniziato a porsi una domanda, ovvero quanto possa essere conveniente optare per una un’altra soluzione: il noleggio del mezzo.

Crescono, in effetti, le società che si impegnano ad offrire questo servizio, e a sensibilizzare verso l’uso dell’auto noleggiata, in quanto soluzione vantaggiosa sotto vari punti di vista. Una maggiore apertura verso il noleggio a lungo termine si sta verificando proprio nell’ultimo periodo, e tra società di noleggio e persone disposte a testare, almeno una volta, questo servizio per un tempo medio-lungo si sta creando una bella sinergia.

Cos’è il noleggio a lungo termine

Il noleggio auto lungo termine è una nuova formula contrattuale, che lega una società e un cliente. In pratica la prima è disposta a cedere per un lungo periodo di tempo una delle proprie vetture all’altra parte. Quest’ultima sarà vincolata da un contratto a versare per il noleggio un canone mensile.

Come funziona

Come accennato, il noleggio a lungo termine funziona in modo semplice e immediato. Il cliente che firma l’accordo disporrà, per un periodo di tempo concordato, della vettura, a seguito del pagamento di una rata mensile. La rata include già tutta una serie di servizi (assicurazione, assistenza stradale, ecc.) e le scadenze amministrative, a cui si deve far attenzione, sono già incluse nel canone.

Una volta giunti alla data di fine accordo e, quindi, al termine del servizio di noleggio, il cliente dovrà riconsegnare la vettura.

A chi conviene il noleggio e quali sono i principali vantaggi

Diverse analisi condotte sull’argomento hanno identificato come più idoneo a sostenere il noleggio a lungo termine di un’auto chi percorre annualmente un certo numero di chilometri. Nel dettaglio si dice che, generalmente, siano i 10 mila chilometri all’anno a fare la differenza tra procedere o non procedere con il noleggio. Un elevato uso della macchina comporta, infatti, un più veloce logoramento della stessa, e la necessità di una manutenzione più attenta e frequente. Per questi motivi converrebbe spostarsi con un’auto noleggiata.

La scelta del noleggio è una soluzione che agevola anche chi, per mancanza di tempo o per comodità, preferisce distaccarsi da tutte le procedure necessarie alla cura di un’autovettura, ovvero vorrebbe non gestire l’assicurazione, i guasti improvvisi, la manutenzione straordinaria e ordinaria, e tanto altro. Questi e altri servizi sono inclusi nel noleggio ed è, quindi, la casa costruttrice a farsi carico di tutto, ad eccezione delle spese relative al carburante, di cui sarà responsabile esclusivamente chi noleggia l’auto.

Il noleggio soddisfa, inoltre, le aspettative di chi nella vita avrebbe voluto possedere più vetture e che così potrà, a distanza di non molto tempo, concedersi il privilegio di cambiare auto e sbizzarrirsi tra i diversi modelli presenti sul mercato.

Ultimo vantaggio, ma non meno importante dei precedenti, è il non doversi preoccupare della svalutazione dell‘auto.

Costi

Mediamente il costo del noleggio a lungo termine di un’auto si aggira intorno ai 200 euro mensili. La cifra varia, ovviamente, a seconda dei servizi inclusi nel canone mensile, alla eventuale richiesta di ulteriori servizi accessori e al modello e alle prestazioni dell’auto che si preferisce.

Ulteriore variabile è dettata dalla scelta di versare o meno un anticipo che potrebbe ridurre significativamente l’ammontare del canone mensile.

La soluzione del noleggio è economicamente conveniente per chi è titolare di partita Iva, infatti, il canone è una spesa detraibile.