Noleggio lungo termine auto usate: come funziona e quando conviene davvero

Molte sono le soluzioni che vengono oggi dal mercato automobilistico a chi vuole cambiare auto e, tra queste, una delle più apprezzate sembra essere il noleggio lungo termine auto usate in virtù soprattutto delle possibilità di risparmio che garantisce. Chi sceglie questa formula può arrivare a spendere, infatti, ogni mese oltre un quinto in meno di chi opta per il leasing o il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi e di prima immatricolazione, soluzioni che risultano già di per sé più convenienti rispetto al tradizionale acquisto di un’auto nuova o usata. Proviamo a scoprire meglio, allora, quando conviene e come funziona davvero il noleggio auto usate a lungo termine.

Cosa c’è da sapere sul noleggio lungo termine auto usate (e perché conviene)

Partendo proprio dall’ultimo aspetto: come suggerisce la stessa formula, chi decide di prendere in affitto un’auto usata per un lungo periodo quello che di fatto fa, dopo aver firmato un apposito contratto, è pagare alla concessionaria o al salone auto a cui si è rivolto – e oggi sono sempre più numerosi quelli che offrono ai propri clienti servizi di noleggio lungo termine usato – una rata mensile che, oltre all’uso dell’auto, comprende normalmente anche l’assicurazione auto RC, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il soccorso stradale e a cui possono essere aggiunti al bisogno eventuali altri “plus”. Nel contratto di noleggio auto a lungo termine, indipendentemente da che si tratti di un veicolo nuovo o usato, vengono indicate tutta una serie di condizioni che chi lo conduce deve rispettare: può essere stabilito, per esempio, un minimo di anni – in genere due – prima del quale lo stesso non può essere rescisso o una soglia limite di chilometri percorribili e, naturalmente, viene definito il valore della rata mensile. Quest’ultimo varia sensibilmente a seconda di fattori come marca e modello della vettura usata, anno di immatricolazione, suo chilometraggio ma, anche, le condizioni in cui la stessa si trova, fermo restando che chi fa noleggio lungo termine auto usate tende a proporre in salone e ai propri clienti solo vetture in buono stato: il risparmio, e la convenienza per cui molti optano per il noleggio a lungo termine anche quando stanno pensando all’usato, sta nel fatto che con un p’o' di dedizione a scegliere l’offerta migliore, si può arrivare a pagare mensilmente anche meno di duecento euro.

Conviene il noleggio auto usate a lungo termine, insomma, a chiunque e per qualunque ragione abbia bisogno di tagliare sulle uscite e partendo appunto dalle spese auto. Più in generale, però, questa formula è apprezzata per come permette di non avere pensieri e preoccupazioni per la propria auto e per come rende più facile prendersene cura, oltre a essere una garanzia senza pari in caso di incedenti o imprevisti in strada. Quanto all’ultimo aspetto, tra l’altro, il noleggio lungo termine auto usate è la soluzione migliore soprattutto per chi viaggia molto e macina in auto molti chilometri, per lavoro per esempio (gli esperti segnalano in questo senso una soglia “limite” di 15mila chilometri all’anno, oltre la quale in generale il noleggio auto a lungo termine conviene di più più). Gli appassionati e chi ama cambiare di frequente automobili troveranno, infine, in questa formula la migliore alternativa all’acquisto anche per non veder costantemente svalutato il valore dell’auto di proprietà.