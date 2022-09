Nonnina 95enne si è rotta il femore sola in casa, soccorsa dalla Polizia a Crotone

Nonnina sola in casa cade, soccorsa dalla Polizia a Crotone. 95enne si è rotta il femore. Giorni fa caso analogo

CROTONE, 16 DIC - Gli agenti delle Volanti della Questura hanno soccorso una 95enne che, sola in casa, è caduta rompendosi il femore. Gli agenti, allarmati dalle urla dell'anziana, per riuscire ad entrare nell'appartamento sfondando la porta. Una volta dentro hanno prestato una prima assistenza alla donna coprendola con una coperta in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.



Non è il primo intervento del genere compiuto dalla Polizia a Crotone. Alcuni giorni fa, gli agenti sono intervenuti per un caso simile. La vicenda è finita sul web ed ha provocato un moto di proposte di aiuto con segnalazioni alla Questura per farle recapitare beni di prima necessità. Fino a quando una casa di cura ha offerto la propria disponibilità ad accogliere la signora nella propria struttura. Da oggi, quindi, avrà una nuova casa, la meritata compagnia e la necessaria assistenza.