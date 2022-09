Nota, del presidente del Consiglio comunale di SGF Giuseppe Simone Bitonti

SAN GIOVANNI IN FIORE, 14 LUG - «È infondata la diffida al sottoscritto da parte del consigliere comunale di minoranza Antonio Barile, che ha perfino chiesto l'intervento del prefetto di Cosenza». Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Simone Bitonti.

«Infatti, con tutti i capigruppo – precisa – avevamo già concordato, anche per andare incontro alle esigenze di Barile, a lungo rimasto assente, che in una prossima seduta consiliare avremmo discusso di alcuni argomenti già richiesti dalla minoranza». «Gli altri consiglieri dell’opposizione non hanno sottoscritto la diffida del collega, in quanto ben consapevoli del riferito accordo, di cui – conclude il presidente Bitonti – dovrebbe essere al corrente anche lo stesso consigliere Barile. Ciò conferma la mia correttezza istituzionale, che intendo mantenere come sempre».