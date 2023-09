"Notte di San Lorenzo” tra stelle, sogni e sapori: una magica notte a Sellia Marina con "Tale Quale Show"

Notte di San Lorenzo a Sellia Marina: Un Incanto Sotto le Stelle.

Nell'atmosfera magica del 10 agosto, la notte si dipinge di mille luci celesti, creando uno scenario da sogno carico di aspettative e desideri. Sellia Marina, con l'entusiastica partecipazione dell'Associazione "I Ragazzi del Sole", trasforma questa notte speciale in un'esperienza unica, in cui la musica di qualità e le prelibatezze culinarie tipiche di Sellia Marina si fondono in un connubio irresistibile. Un autentico trionfo per i sensi.

L'Associazione "I Ragazzi del Sole", con il suo fervore e impegno, ha creato un evento straordinario che promuove l'eccellenza dei sapori tradizionali, portando avanti l'eredità di una comunità che da sempre vanta una riconosciuta maestria nell'arte gastronomica.

Il fulcro di questa straordinaria manifestazione, patrocinata con orgoglio dall'Assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune di Sellia Marina, troverà la sua dimora lungo l'incantevole lungomare Jonio. Qui, l'arte culinaria si esprimerà attraverso prelibate frittelle, succulente polpette, irresistibili arancini e sfiziosi panini, sapientemente accostati a selezioni di vino e birra di alta qualità, per una sinfonia di sapori che incanterà i palati di tutti gli ospiti.

L'atmosfera musicale, un vero e proprio sottofondo d'élite, sarà creata da un ensemble MULTITRIBUTE proveniente direttamente dal prestigioso "Tale Quale Show", celebre programma televisivo della Rai condotto da Carlo Conti. Gero Carlino impersonerà magistralmente l'iconico Eros Ramazzotti, Veronica Creo darà vita alla voce di Laura Pausini con incredibile maestria, mentre Rino Agreri porterà in scena l'anima di Renato Zero, incantando il pubblico con le loro performance indimenticabili.

Inoltre, non mancheranno gli stand dedicati all'artigianato locale, dove sarà possibile scoprire creazioni uniche e autentiche, frutto delle abili mani dei talentuosi artigiani di Sellia Marina.