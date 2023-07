Catanzaro-Squillace. Festa di San Vitaliano: Novena e Ordinazione Presbiterale di don Paolo Calabretta. I dettagli

Novena di San Vitaliano e Ordinazione Presbiterale di don Paolo Calabretta Come da tradizione, venerdì 7 luglio, presso la Basilica “Maria SS. Immacolata” di Catanzaro, inizierà la Novena in preparazione alla Solennità di San Vitaliano, Patrono dell’Arcidiocesi e della Città di Catanzaro, durante la quale, ogni sera, la celebrazione Eucaristica sarà presieduta da diversi sacerdoti diocesani.

Quest’anno, inoltre, la Diocesi avrà un motivo in più per far festa perché, domenica 9 luglio, alle ore 17:30, l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago, ordinerà Presbitero il diacono don Paolo Calabretta, della parrocchia “Nostra Signora di Lourdes” di Catanzaro.

Don Paolo presiederà per la prima volta la celebrazione Eucaristica martedì 11 luglio, alle ore 18:30, presso la Basilica “Maria SS. Immacolata” di Catanzaro.

Nel giorno della Solennità del Santo Patrono, domenica 16 luglio, alle ore 10:30, l’Arcivescovo presiederà la celebrazione Eucaristica, durante la quale istituirà i ministri straordinari della comunione, che presteranno il loro prezioso servizio nelle parrocchie di appartenenza.

Nel pomeriggio, alle ore 18:30, Mons. Maniago guiderà la tradizionale processione del Santo Patrono per le vie della Città.