Numero primo, il nuovo libro di Andrea Vendola

“Perché numero primo? Perché è sfida, unicità, infinità, imprevedibilità”. Essere dei numeri primi richiede sacrifici e avanzare contro corrente, a volte. È una strada in salita ma ricca di soddisfazioni. Con passione e competenza, mettendo a disposizione il suo bagaglio professionale e umano, l’autore ci dona un saggio davvero interessante sulla possibilità di divenire individui unici, operando dei veri cambiamenti in nome di una consapevolezza diversa, nella vita così come nel business.

Andrea Vendola, classe 1990, è un imprenditore e investitore immobiliare torinese. Sin da bam-bino ha sempre avuto fiuto per gli affari, giocando a scambiare e negoziare figurine senza mai comprarne una. A soli 23 anni, frequentando il Politecnico di Torino, ha avuto una prima intui-zione imprenditoriale, trasformando una necessità, una lacuna nel mercato degli affitti a studenti universitari, in un business.



Dopo aver fondato la sua prima società nel 2018, oggi è al comando della AV Group, azienda che si occupa di investimenti immobiliari volti al riposizionamento e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare dismesso o invenduto. È un appassionato di calcio e di viaggi, ma la sua più grande passione è – attraverso la sua MasterClass formativa - riuscire a insegnare e a trasmettere le abilità più complesse per fare investimenti immobiliari anche ad altri appassionati del settore.