Nuoto in Sardegna: a Oristano common training con Marco Menchinelli

In una fase delicata della crescita, allenatori e giovani nuotatori dovrebbero lavorare in armonia e con costrutto, magari monitorati, se è possibile, da chi questa fase transitoria dell’evoluzione personale la conosce nelle sue sfumature più o meno marcate. Il Comitato FIN Sardegna anno dopo anno fa capire ai suoi tesserati come lo sviluppo dei vivai necessiti sporadicamente di interventi dall’alto che servano a dare valide indicazioni agli addetti ai lavori nel processo evolutivo delle speranze isolane.

E a Oristano, per due giorni, ventitrè giovani prospetti femminili e maschili, tra i migliori della regione, sono stati convocati per dar vita al Common training coordinato dal direttore tecnico nazionale giovanile Marco Menchinelli.

Fagocitati da una rinnovata e accogliente struttura incastonata nella cittadella sportiva “Mario Baroli” di Sa Rodia (gestita dalla società natatoria All Together presieduta da Michele Zucca), tecnici e atleti hanno ascoltato con vivo interesse la parte teorica che ha introdotto i lavori. Formare movimenti natatori competitivi è la mission della Federazione che a livello internazionale deve misurarsi con altre realtà impegnate in processi di rinnovamento veloci ed efficaci. Ma i risultati, è ormai risaputo, arrivano se gli aspetti umani ed emozionali del singolo tesserato vengono tutelati evitando le eccessive pressioni e mettendo in conto eventuali perturbazioni caratteriali da non demonizzare.

Esaurita la arricchente parentesi verbale riservata, originariamente, ai soli trainer, incentrata sui modelli di allenamenti da concordare e sull’importanza del gesto tecnico da sviscerare in tutte le sue latitudini, successivamente anche i discenti sono stati coinvolti nella discussione, in modo che venissero a conoscenza di ciò che poco dopo avrebbero affrontato in vasca. La prima seduta in acqua è stata molto tranquilla, ma la mattina successiva il tasso d’intensità è aumentato proprio perché lo stesso Menchinelli si potesse accertare del livello tecnico e della condizione fisica di ciascun partecipante. In questa circostanza sono venuti a galla gli aspetti attraverso cui viene parametrato il metodo di nuotata, strettamente connesso alla frequenza della bracciata.

A sostenerlo nella corposa analisi il presidente FIN Sardegna Danilo Russu, il consigliere regionale FIN nonché coordinatore del SIT (Settore Istruzione Tecnica) Sesetto Cogoni che si occupa quindi di formare gli allenatori a livello regionale. Importante l’apporto di un altro consigliere, Alessio Suergiu, responsabile del settore nuoto, di cui ha una conoscenza approfondita. Della commissione tecnica regionale della FIN erano presenti Marco Cara, Diego Cappai, Gianfranco Muntoni.

Al momento del rompete le righe il primo ad essere soddisfatto è proprio Marco Menchinelli, al punto che si è complimentato con l’organizzazione perché nonostante le difficoltà degli esercizi proposti, i ragazzi, peraltro con pochissimi anni d’esperienza alle spalle, se la sono cavata molto bene.

SENSAZIONI UNIVOCHE DA ORISTANO

Danilo Russu (Presidente FIN Sardegna): “L’evento si è sviluppato nella maniera migliore. Marco Menchinelli sa come rapportarsi con i ragazzi e loro hanno risposto confermando le nostre aspettative della vigilia. Come Comitato stiamo proseguendo il cammino cominciato da parecchio tempo e che vede almeno una volta all’anno la presenza di un tecnico nazionale, disponibile a lavorare con i nostri nomi più promettenti. Ringrazio Alessio Suergiu e Sesetto Cogoni perché in simbiosi hanno sviluppato un programma eccellente, utile sia ai ragazzi, sia ai tecnici.”

Sesetto Cogoni (Coordinatore regionale settore istruzione tecnica): “Due giorni interessanti per il nuoto giovanile isolano. Il responsabile Nazionali giovanili Italiane Marco Menchinelli si è prima confrontato con i tecnici isolani e poi ha gestito due allenamenti in cui tutti i presenti hanno avuto modo di testare le nuove interpretazioni delle tecniche di allenamento. Una grande occasione di crescita per il sistema nuoto sardo che a mio avviso ha bisogno di modificare impostazione nel calendario e nella gestione dei confronti. Queste occasioni contribuiscono a portare aria fresca. Ho apprezzato tante cose, in particolare il buon feeling tra i vari tecnici e la voglia di collaborare.”

Alessio Suergiu (Consigliere Comitato FIN Sardegna con delega al nuoto): “Esperienza molto positiva perché è stata formativa sia per gli allenatori, sia per i ragazzi che al termine del training non hanno nascosto l’entusiasmo. Rivolgo un grazie gigantesco a Marco Menchinelli per la disponibilità. Idem alla struttura di Oristano e al presidente Michele Zucca. Ulteriori ringraziamenti e complimenti ai tecnici che hanno presenziato ai lavori e soprattutto agli atleti che si sono resi disponibili. L’aver coinvolto Sesetto Cogoni è stato importantissimo perché si occupa della formazione degli istruttori sardi e gli atleti possono capire quanto sia importante l’organismo che coordina. Sentiti ringraziamenti li rivolgo anche a Diego Cappai, Gianfranco Muntoni e Marco Cara con cui ho condiviso questa due giorni oristanese. Ritengo che la formazione sia fondamentale e faremo il possibile per continuare su questi tenori.”

LE LISTE DEI CONVOCATI

FEMMINE

Mascia Matilde (Atlantide), Lai Sara, Piras Silvia, Gaia Elena, Argiolas Sofia, Alessia Amato (Esperia), Elisei Sofia, Gracchi Elisa (Sport Full Time), De Santis Carla (Sport Full Time), Cossu Maria Domenica (Acquasport), Colarullo Giada (Olbia).

MASCHI

Madonna Francesco, D’Ambrosio Raffaele (Olbia), Delogu Tommaso, Murgia Pietro (Sport Full Time), Pitzanti Lorenzo, Oggiano Riccardo (Atlantide), Gastaldi Nicola, Inghilleri Leonardo (Esperia), Ardu Luca (Rari Nantes Cagliari), Medvev Michele (Atlantide), Cardia Alessandro (Promogest), Iannuzzelli Andrea (Acquasport).

TECNICI

Mauro Coni, Gabriele Catta (Esperia), Giovanni Lai e Antonio Era (Sport FullTime), Stefania Madau (All Together), Enrico Pusceddu (Atlantide), Enrico Cargiaghe (Aquatic Team Freedom).