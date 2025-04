Nuoto in Sardegna: cosa hanno fatto oggi i nuotatori isolani agli Assoluti di Riccione

Nella sessione numero 4 dei Campionati Italiani Assoluti accolti nello Stadio del Nuoto a Riccione, gli atleti provenienti dalla Sardegna si sono svegliati di buon mattino per affrontare di petto gli impegni della giornata. Nessuno di loro però è riuscito a regalarsi anche un ritorno in vasca pomeridiano che avrebbe significato l’accesso in finale.

Ma nonostante tutto, dall’entourage del Comitato isolano, le percezioni avute dalle condotte dei protagonisti sono molto positive e non devono trarre in inganno le posizioni finali perché ai tecnici interessa soprattutto rilevare progressi e atteggiamenti a tu per tu con la corsia di gara.

Nell’elencare le performance dei gareggianti, il primo da menzionare è Fabio Dalu (Esperia – Esercito) che ha colto il venticinquesimo posto nei 200 stile con 1'51"64.

Si ritrova trentaduesimo il portacolori dell’Olbia Nuoto Gianluca Russu nei 200 dorso. Il suo allenatore Carlo Capotosti l’ha visto così: “E’ stata una bella prestazione in rimonta terminata a ritmi fortissimi. Non aver mai gareggiato in una gara in vasca lunga (50 metri) ha senz’altro penalizzato Gianluca. Inoltre i primi 50 metri sono stati particolarmente tormentati perché stentava a trovare gli appoggi giusti. Poi è venuto fuori molto forte. Aggiungo che per circa un mese e mezzo non si è potuto allenare a causa di vari problemi che l’hanno distolto. E’ stato bravo però a tirarsi su e adesso attendo miglioramenti nelle prove della stagione estiva”.

Trentacinquesimo posto per Anna Conti dello Sport Full Time Sassari che oggi si è espressa nei 100 dorso.

Nicola Pau, il tecnico della Promogest, spende pensieri elogiativi per il rendimento del proprio atleta Francesco Fenucciu, autore nei 200 stile di un 1'53"31 che gli vale il quarantunesimo posto. Sicuramente i problemi fisici che l’hanno tormentato nelle due ultime settimane hanno inciso sull’atteggiamento in acqua. Ma c’è da salvare indubbiamente la buona partenza e le successive tre vasche affrontate con tempistiche di livello. Purtroppo negli ultimi 50 metri ha accusato parecchia fatica, se fosse stato in discreta forma avrebbe indubbiamente migliorato la posizione.

Chi si può definire più soddisfatto rispetto agli altri suoi corregionali è senza dubbio Gabriele Cocco dello SportEr Sassari perché dietro quel 55"97 si cela il suo miglior tempo nei 100 farfalla e la qualificazione agli Italiani giovanili. La sua posizione definitiva negli assoluti è invece la numero 46.

Mattia Rei (SportEr Sassari), infine, ha affrontato la prova dei 200 stile piazzandosi al cinquantaseiesimo posto.

RIEPILOGO RISULTATI

OGGI

Gabriele Cocco - 2008 - SportEr Sassari - 100 farfalla (55"97) - personal best - quarantaseiesimo

Anna Conti - 2003 - Sport FullTime Sassari - 100 dorso (1'04"23) - trentacinquesima

Gianluca Russu - 2002 - Olbia Nuoto - 200 dorso (2'05"79) - trentaduesimo

Fabio Dalu - 2000 - Esercito Esperia - 200 stile (1'51"64) - venticinquesimo

Francesco Fenucciu - 2004 - Promogest - 200 stile (1'53"31) - quarantunesimo

Mattia Rei - 2007 - SportEr - 200 stile (1'56"48) - cinquantaseiesimo

IERI (15/04/2025)

Fabio Dalu - 2000 - Esercito Esperia - 800 stile (8'09"65) - Nono (primo serie 2)

Gabriele Cocco - 2008 - SportEr Sassari - 100 stile (52"12) - cinquantesimo - Primato personale

Mattia Rei - 2007 - SportEr Sassari - 100 stile (52"62) - Cinquantacinquesimo

Anna Conti - 2003 - Sport FullTime - 200 misti (2'17"81) - (Quinta finale B)

(14/04/2025)

Raffaele Cocco - 2008 - SportEr - 50 farfalla (25"28) - Quarantaquattresimo

Mattia Rei - 2007 - SportEr - 100 dorso (59"80) - Cinquantunesimo

Ludovico Bertelli - 2003 - Promogest - 100 rana (1'04"20) - Trentaseiesimo

Francesca Zucca - 2005 - Esperia - 200 rana (2'27"99) - Quarta

(13/04/2025)

Francesca Zucca - 2005 - Esperia - 100 rana (1'07"14) - Quarta

Fabio Dalu - 2000 - Esercito Esperia - 400 stile (3'53"81) - Quarto - (Finale B)

Martina Fanunza - 2006 - Promogest - 100 rana (1'10"79)

Nella foto: Francesco Fenucciu