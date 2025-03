Nuoto in Sardegna: due quarti posti ai Criteria femminili di Riccione

A Riccione un’esplosione di vibrazioni, colori e agonismo incontrollato sta coinvolgendo le giovani nuotatrici provenienti da tutta Italia che stanno dando anima e corpo ai Criteria in vasca corta (25 metri) nelle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti.



E anche la Sardegna continua a collezionare risultati eclatanti anche se il podio, solo per un soffio, non le ha potute accogliere.



Protagoniste ancora il bronzo di ieri (nei 1500 stile), Silvia Piras e la sua compagna di società Sara Lai rispettivamente nei 400 stile e nei 100 farfalla.



Le due tesserate dell’Esperia Cagliari, seguite dal tecnico Mauro Coni, mettono in mostra vistosi miglioramenti che valgono due medaglie di legno.



Silvia fa registrare il record sardo juniores e cadetti e solo per due decimi non ha ritoccato quello assoluto, in tal caso sarebbe giunta al terzo posto.



Quanto a Silvia, si barcamena con grande audacia e migliora il suo personale.



Ma a parte la piccola amarezza per i metalli sfiorati, Mauro Coni confessa che di Silvia Piras gli è piaciuto l’atteggiamento con il quale ha affrontato la gara, battagliando sino all’ultimo con le sue antagoniste.



Quanto a Sara aggiunge che si è rivelata molto ricettiva nella correzione di alcuni errori trascinati da tempo e infatti con il quarto posto è arrivata anche una condotta di gara molto più lineare.

Nello Stadio del Nuoto romagnolo Matilde Mascia dell’Atlantide si conferma, recuperando diverse posizioni nei 400 misti chiudendo al sesto posto e abbassando il tempo registrato in passato ai Criteria.



Il suo tecnico Diego Cappai fa sapere di essere soddisfatto per la volontà mostrata dalla sua allieva di voler smussare incertezze in alcuni stili e passaggi e la cosa a quanto pare è riuscita.

Da segnalare anche gli esordi dell'esperina Elisa Amato e di Giada Colarullo dell’Olbia Nuoto nei 200 rana.

Intanto dal comitato sardo della FIN si formulano i complimenti rivolti a nuotatrici, allenatori e società protagonisti di questa giornata.



Domenica 30 marzo 2025, nell’ultima sessione di gare femminili, si attendono i responsi dagli 800 stile interpretati da Silvia Piras e dai 200 farfalla con Sara Lai.

I RISULTATI

(seconda giornata, sabato 29 marzo 2025)

Mattino

- Elisa Amato - Ragazzi 1 - Esperia – 400 misti (5'32"81) - ventottesima

- Elena Gaia - Juniores 1 Esperia – 400 misti (5'13"67) - ventiduesima

- Matilde Mascia - Juniores 2 - Atlantide – 400 misti (4'58"81) - sesta

Pomeriggio

- Giada Colarullo - R1 - Olbia Nuoto - 200 rana (2'48"09) ventisettesima

- Sara Lai - J1 Esperia - 100 farfalla (1'02"05) quarta + personale

- Silvia Piras - J1 Esperia - 400 stile - (4'15"04) quarta + record sardo J e C

- Sofia Argiolas Cadetti Esperia – 400 stile – (4'21"18) - ventiduesima

Nella foto: Sara Lai