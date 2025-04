Nuoto in Sardegna: Francesca Zucca quarta agli Italiani assoluti

Un record sardo assoluto apre il sipario dei Campionati Italiani Assoluti primaverili che si protrarranno fino al 17 aprile presso lo Stadio del Nuoto di Riccione.



Artefice di questa impennata iniziale (sperando che ne seguano delle altre) è la nuotatrice dell’Esperia Francesca Zucca che guadagna la medaglia di legno nei 100 rana con 1'07.14.



Grazie a questa eccellente prestazione la ranista cagliaritana strappa il pass per due manifestazioni internazionali: gli europei U23 e le Universiadi.



Nella sede esperina di Monte Mixi si festeggia per questo ulteriore step di Francesca. Ma una abbondante dose di ossequi viene riservata al tecnico Marco Cara che ha vivacemente spronato la sua allieva affinché riuscisse ad abbassare il personale e proiettarsi verso nuovi ed intriganti traguardi.



In questa prima giornata di gare era impegnato anche Fabio Dalu (Esercito – Esperia) che ha terminato la sua esperienza nei 400 stile partecipando alla finale B e concludendola al quarto posto con il tempo 3'53"81, un secondo sopra il suo personale.



Nella mattinata di domenica si è espressa pure Martina Fanunza, classe 2006 e tesserata con la Promogest. La sua prestazione nei 100 rana (1'10"79) le vale la diciottesima posizione, poco sopra il suo personale.

FONDO INDOOR: IANNUZZELLI E D’AMBROSIO SI MIGLIORANO

Dai Campionati Italiani Giovanili indoor di fondo terminati a Riccione nessuna medaglia per la Sardegna ma arrivano comunque interessanti responsi dai due atleti che vi hanno partecipato.



Il Comitato FIN applaude Andrea Iannuzzelli (Acquasport Cagliari) e Raffaele D’Ambrosio (Olbia Nuoto) che nel celebre Stadio del Nuoto si sono migliorati notevolmente.



L’atleta campidanese, juniores classe 2008, impegnato nella 5 km, si classifica al sesto posto. Abbassa il suo personale di quasi due minuti (57’54”49), in più la soddisfazione di aver vinto la seconda e la terza serie, performance che gli fa guadagnare più di venti posizioni rispetto alle qualifiche. Durante la sua ultima gara impressiona per la regolarità delle movenze che gli hanno consentito di mantenere la prima posizione sino alla fine.



Quanto al nuotatore gallurese, nato nel 2010 e appartenente alla categoria Ragazzi, il primo a felicitarsi con lui della condotta in acqua nella 3 km è stato il suo tecnico Carlo Capotosti. Il motivo di tanta felicità va ricercato nella forte determinazione sfoderata da Raffaele, sfociata in una prestazione degna di nota. Con il suo 35'29"35 si migliora di quindici secondi rispetto alle qualifiche di gennaio, recuperando sei posizioni e concludendo al ventunesimo posto. La manifestazione tenutasi nella città rivierasca venerdì e sabato scorsi ha richiamato 240 specialisti da tutta la nazione appartenenti alle categorie Juniores e Ragazzi.