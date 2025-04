Nuoto in Sardegna: gli esiti della terza giornata agli Assoluti di Riccione

Concentrati, attenti a non farsi sopraffare dalle emozioni. Nuotatori sardi, scafati e non, si accostano allo stadio del Nuoto di Riccione per provare nuove sensazioni a contatto con colleghi provenienti da tutta Italia e onorare al meglio i Campionati Assoluti in svolgimento fino al 17 aprile 2025.

Tra loro si è immerso anche Fabio Dalu (Esercito – Esperia) che sta testando il suo stato di salute anche in proiezione acque libere, disciplina che lo fa esprimere ad alti livelli. Per lui un nono posto contrassegnato dal successo nella serie 2 degli 800 stile con un tempo di 8'09"65. Ma i suoi supporters lo attendono con più vigore giovedì nei 1500.

Esordio rivierasco anche per Anna Conti della Sport Full Time Sassari che si piazza quinta nella finale B nei 200 misti. Col tempo di 2'17"81 si migliora rispetto alle batterie del mattino.

Eppoi ci sono i prospetti più giovani che si stanno affacciando nel mondo del nuoto importante. Entrambi portacolori della SportEr Sassari, Gabriele Cocco e Mattia Rei strappano un importante pass per i Campionati Italiani Giovanili. Ma il cinquantesimo posto di Gabriele nei 100 stile percorsi in 52"12 è anche un personal best. Prestazione che regala un sorriso splendente al suo tecnico Stefano Masala, soddisfatto per la tempra e il carattere mostrati dal suo allievo, bravo a dimostrare con i fatti di avere la fame giusta per addentare nuovi step migliorativi. Nella stessa gara si è prodotto pure Mattia che solo per qualche centesimo non si è migliorato (52"62). Per lui un cinquantacinquesimo posto finale.

RIEPILOGO RISULTATI

OGGI (15/04/2025)

Mattina

Fabio Dalu - 2000 - Esercito - Esperia - 800 stile – (8'09"65) – Nono (primo serie 2)

Gabriele Cocco - 2008 – SportEr Sassari - 100 stile – (52"12) cinquantesimo – Primato personale

Mattia Rei - 2007 SportEr Sassari - 100 stile (52"62) - Cinquantacinquesimo

Pomeriggio

Anna Conti - 2003 - Sport FullTime - 200 misti (2'17"81) – (Quinta finale B)

IERI (14/04/2025)

Raffaele Cocco - 2008 - SportEr - 50 farfalla - (25"28) - Quarantaquattresimo

Mattia Rei - 2007 - SportEr - 100 dorso – (59"80) - Cinquantunesimo

Ludovico Bertelli - 2003 - Promogest -100 - rana – (1'04"20) - Trentaseiesimo

Francesca Zucca - 2005 – Esperia – 200 rana – (2'27"99) - Quarta

(13/04/2025)

Francesca Zucca – 2005 – Esperia – 100 rana - (1'07"14) - Quarta

Fabio Dalu – 2000 - (Esercito – Esperia) – 400 stile – (3'53"81) – Quarto - (Finale B)

Martina Fanunza – 2006 - Promogest - 100 rana - (1'10"79)

Nella foto: Anna Conti