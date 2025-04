Nuoto in Sardegna: i risultati di oggi ai Criteria di Riccione

I nuotatori sardi non si sono risparmiati nella seconda giornata dei Criteria maschili in corso allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Nonostante l’assenza di medaglie, miglioramenti degni di nota ce ne sono stati diversi.





Giovane del giorno è di sicuro lo Junior 2 Mattia Rei della SportER di Sassari che in una sola mattinata riesce a sfoderare due prestazioni di livello nei 200 misti e nei 200 dorso (vedere i risultati in basso) che gli permettono di calare il suo personale in entrambe le specialità, avvicinandosi parecchio al record sardo.

Gli addetti ai lavori apprezzano nel giovane turritano una preparazione seria ed efficace ma anche la sua natura eclettica nella distanza dei 200: il giorno prima, infatti, si era fatto valere nello stile libero.





Alessandro Cardia della Promogest, seppur di pochissimo, riesce a superarsi e a dare un minimo di gratificazioni all’allenatore Nicola Pau che nel descrivere la sua prova ha ravvisato qualche imperfezione in virata, sicuramente decisiva ai fini di un riscontro cronometrico più lusinghiero.





Ha da esultare anche il cadetto Salvatore Ciancilla (SportEr Sassari) che realizza il suo nuovo personale nei 100 farfalla.





Tra gli esordienti spicca Luca Ardu della Rari Nantes. si migliora nei 50 stile libero, prendendosi calorose pacche sulle spalle dal suo trainer Cesare Floris che in queste ultime settimane lo ha messo sotto torchio perché crede nelle sue veloci bracciate.





Conferma il suo tempo Francesco Madonna (Olbia Nuoto) nei 100 farfalla.

Il tecnico Carlo Capotosti ne ha apprezzato la maturità nel gestire la prova, scevra di quelle emozioni che l’avevano tormentato il giorno prima. E infatti superato il tabù dell’esordio, il gallurese palesa una nuotata godibile e ostinata nel voler lottare con l’incedere spietato del cronometro.





Anche in questa seconda tornata non sono mancati altri esordi come quello di Michele Medved (Atlantide), Maurizio Monnis e Leonardo Inghilleri (Esperia Cagliari).





Si attendono nuovi scossoni nell’ultima giornata dei Criteria.





I RISULTATI





(quinta giornata, martedì 1° aprile 2025)







Mattino



- Gabriele Cocco – Juniores 1 – SportEr Sassari - 50 stile libero (23"06) – ottavo

- Luca Ardu – Ragazzi 1 – R. Nantes CA – 50 stile libero (24”35) – tredicesimo – record personale

- Mattia Rei – J2 – SportEr Sassari – 200 dorso – (2'00"63) – nono – record personale

- Lorenzo Pitzanti – R1 – Atlantide – 200 dorso – (2'14"35) ventiseiesimo

- Mattia Rei – J2 – SportEr Sassari – 200 misti – (1'48"26) – decimo - r. personale

- Tommaso Delogu – J1 – Sport Full Time Sassari – 200 misti (2’05”71) - decimo

- Lorenzo Pitzanti – R1 – Atlantide – 200 misti – (2'15"67) venticinquesimo







Pomeriggio



- Michele Medved – Ragazzi 2 - Atlantide – 200 rana – (2'23"28) – ventunesimo

- Alessandro Cardia – Junior 1 – Promogest – 200 rana – (2'20"94) – ventottesimo – r. personale

- Andres Atzeni - J1 – SportEr Sassari- 200 rana - (2'22"81) – trentaduesimo

- Tommaso Delogu – J1 – Sport Full Time Sassari – 200 rana - (2'21"18) - trentesimo

- Gabriele Cocco – Juniores 1 – SportEr Sassari - 100 farfalla (54"58) – settimo

- Salvatore Ciancilla - Cadetti - SportEr Sassari – 100 farfalla (53"74) quindicesimo – r. personale

- Lorenzo Pitzanti – R1 – Atlantide – 100 farfalla – (1'00"79) - trentesimo

- Francesco Madonna – Juniores 1 – Olbia Nuoto – 100 farfalla (1'00"79) - trentesimo

- Maurizio Monnis – Ragazzi 1 – Esperia – 400 stile - (4'11"06) – venticinquesimo

- Leonardo Inghilleri – R1 – Esperia – 400 stile (4'15"86) - ventinovesimo





Nella foto: Mattia Rei