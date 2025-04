Nuoto in Sardegna: la seconda giornata agli Assoluti di Riccione

Ancora lì, nei paraggi del podio, che si fa largo senza timori reverenziali. Francesca Zucca si conquista la copertina anche nel secondo giorno degli italiani assoluti in corso allo Stadio del Nuoto di Riccione con un altro quarto posto, stavolta nei 200 rana, percorsi in 2'27"99, tempo leggermente più alto rispetto al suo personale, ma a trentatré centesimi dal bronzo.

Degli undici nuotatrici e nuotatori sardi che stazionano in Romagna fino a giovedì oggi si sono fatti valere altri tre maschietti.

Rilevante il rendimento del ranista Ludovico Bertelli, classe 2003 della Promogest che ha nuotato i cento metri in 1'04"20. Ciò che soddisfa non è tanto il trentaseiesimo posto conseguito, quanto invece il modo con cui si è espresso, specie nei primi ottanta metri dove spicca una personalità che fa ben sperare per il futuro. O almeno lo auspica il suo allenatore Nicola Pau che sa già dove intervenire in fase di rifinitura. Nella sua ultima performance Ludovico è calato nella fase conclusiva anche perché la preparazione non si è potuta affinare secondo gli schemi prefissati.

Da un rappresentante del sud Sardegna a due del Capo di sopra il passo è breve. Raffaele Cocco e Mattia Rei sono compagni di scuderia nella SportEr Sassari. Il primo, classe 2008, ha affrontato i 50 farfalla segnando il tempo di 25"28 che gli vale il posto numero 44. Pure in questo caso il suo allenatore Stefano Masala non si tira indietro quando gli viene chiesto di manifestare il suo apprezzamento. Mattia Rei è più grande di un anno di Raffaele e ha giocato le sue chances nei 100 dorso, coperti in 59"80 che si traduce col cinquantunesimo posto. C’è un forte rammarico perché la sua prova è stata compromessa da una scivolata alla partenza.

RIEPILOGO RISULTATI

OGGI (14/04/2025)

Mattina

Raffaele Cocco - 2008 - SportEr - 50 farfalla - (25"28) - Quarantaquattresimo

Mattia Rei - 2007 - SportEr - 100 dorso – (59"80) - Cinquantunesimo

Ludovico Bertelli - 2003 - Promogest - 100 - rana – (1'04"20) - Trentaseiesimo

Pomeriggio

Francesca Zucca - 2005 – Esperia – 200 rana – (2'27"99) - Quarta

IERI (13/04/2025)

Francesca Zucca – 2005 – Esperia – 100 rana - (1'07.14) - Quarta

Fabio Dalu – 2000 - (Esercito – Esperia) – 400 stile – (3'53"81) – Quarto - (Finale B)

Martina Fanunza – 2006 - Promogest - 100 rana - (1'10"79)

Nella foto Francesca Zucca