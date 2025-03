Nuoto in Sardegna: Silvia Piras bronzo ai Criteria di Riccione

A Riccione emerge dalla vasca agguerrita e contenta. Silvia Piras, nuotatrice dell'Esperia Cagliari, regala il primo bronzo sardo ai Criteria di nuoto in vasca corta, cominciati il 28 marzo e che si protrarranno fino al 2 aprile 2025.



La atleta campidanese, allenata da Mauro Coni, si è migliorata di ben dieci secondi nei 1500 stile libero categoria Juniores 1 (vedere risultati in basso). Aggiunge l'importante metallo a quelli conquistati l'estate scorsa nella categoria Ragazzi ai Categoria di Roma.



Grande la soddisfazione di tutti i sardi presenti allo Stadio del Nuoto di via Monte Rosa, compresi gli addetti ai lavori del Comitato FIN Sardegna che monitoreranno costantemente l'andamento della rassegna natatoria dedicata alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti (le donne fino al 30 marzo e i maschi dal 31 fino al 2 aprile).



Rimasto a Cagliari perché la sua atleta Maria Domenica Cossu (Acquasport Cagliari) si è ammalata, il consigliere regionale FIN Sardegna Alessio Suergiu si congratula con le altre protagoniste di questa prima giornata di gare (saranno 9 partecipanti in tutto):



"Prima giornata molto buona – dice – culminata dal terzo posto di Silvia che ha confermato la posizione dei tempi di iscrizione, partecipando ad una gara dove anche coloro che l'hanno preceduta, polverizzano i loro personali. Ma la sua prestazione è stata bella e regolare sul passo medio 1-6 alto e 1-7 basso. Il suo allenatore Mauro Coni mi ha confermato la sua soddisfazione per il risultato acquisito. A lui e a Silvia vanno i miei complimenti a nome anche di tutto il comitato".



Il responsabile del settore nuoto agonisti del comitato isolano illustra anche le performances delle altre ragazze in gara: "Nel pomeriggio Matilde Mascia (Atlantide) ha recuperato delle posizioni nei 200 misti Juniores migliorando leggermente il personale, mentre Sofia Elisei (Sport FullTime Sassari), non ci è riuscita, complice un viaggio abbastanza tumultuoso. Partita in giornata, infatti, da Milano ha preso il treno per Riccione arrivando a destinazione alle 12:30. Nonostante tutto la sua è stata una discreta prestazione (undicesima), sebbene si sia tuffata intorno alle 17:45".

I RISULTATI



(prima giornata, venerdì 28 marzo 2025)





Mattino



- Matilde Mascia - J2 Atlantide - 100 rana – (1'12" 75) ventiduesima

- Sara Lai - J1 Esperia - 50 farfalla - (28"91) diciassettesima

- Silvia Piras J1 Esperia - 200 stile (2'03"59) quarta personal best





Pomeriggio



- Matilde Mascia J2 Atlantide - 200 misti decima personal best (2'20"67)

- Silvia Piras - J1 Esperia – 1500 stile libero – bronzo + record sardo assoluto (16'43"93)

- Sofia Elisei – J1 Sport FullTime Sassari – 1500 stile – (undicesima 17'45"65)