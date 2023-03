Nuoto in Sardegna: domani i dettagli della tappa mondiale acque libere di Golfo Aranci

CAGLIARI, 9 MARZO 2023 - La Sardegna e i suoi scenari maestosi scolpiti dal mare destano l’attenzione della World Aquatic che per la prima volta nella storia decide di organizzare una tappa dei Campionati del Mondo Open Water in Italia e per la precisione a Golfo Aranci (20-21 maggio 2023). La Federazione Italiana Nuoto (FIN), il Comitato sardo e l’Aquatic Team Freedom si stanno sforzando per allestire un evento ad ampio spettro, dove coinvolgere non solo i più forti campioni della disciplina, ma anche il variegato pianeta dei nuotatori master, felicissimi di vivere due appassionanti giornate al fianco dei quotatissimi colleghi.

Tutte le peculiarità saranno spiegate nel corso della conferenza stampa di venerdì 10 maggio 2023 ospitata nell’aula consiliare del Comune di Golfo Aranci.

Presente lo staff della nazionale italiana di acque libere, campione del mondo e d’Europa in carica con il super caimano Greg Paltrinieri, il coordinatore tecnico della nazionale di fondo Stefano Rubaudo, il tecnico della nazionale Fabrizio Antonelli. Darà loro il benvenuto Mario Mulas, sindaco di Golfo Aranci, assieme all’assessore al Turismo della cittadina gallurese Luigi Romano. Prevista la partecipazione del vice governatore della Regione Sardegna Giuseppe Fasolino. Interventi pure di Danilo Russu, presidente della FIN Sardegna e di Silvia Fioravanti, presidente dell’Aquatic Team Freedom.

Mondiali in Acque libere World Acquatics

20 – 21 maggio tappa a Golfo Aranci

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

VENERDI 10 MARZO 2023 h. 11:00

Sala Consiliare – via Libertà 74 – GOLFO ARANCI

