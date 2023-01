Nuoto in Sardegna: a Porto Torres un corso formazione per allenatori con nomi altisonanti

CAGLIARI, 17 GENNAIO 2023 - Un’offerta eccezionale che va sfruttata all’istante. Il parco degli allenatori sardi di nuoto può gioire perché senza dover ricorrere all’utilizzo di natanti o aeromobili affina le proprie conoscenze nella terra di origine e perfino gratuitamente, a stretto contatto con personaggi che stanno rendendo leggendario questo scorcio di storia del nuoto italiano mai così in alto come notorietà nel pianeta terra.

L’Hotel Libyssonis di Porto Torres, venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023, è stato scelto per ospitare il corso di formazione che vede tra i relatori il professor Roberto del Bianco, responsabile del settore formazione, consigliere federale e referente delle nazionali di nuoto. E poi daranno il loro sostanzioso contributo il direttore tecnico Cesare Butini e il video analista della FIN Ivo Ferretti.

Occasione ghiotta per gli operatori dell’informazione sardi perché sabato 21 gennaio 2023, dalle 10 alle 12, nell’impianto dell’hotel, in via via del Lentischio, 1 i blasonati referenti della FIN saranno ben lieti di rilasciare interviste ad ampio raggio a bordo piscina, durante la sessione pratica.

Ad ingioiellare ulteriormente la due giorni formativa ci pensano i migliori talenti del nuoto sardo che non mancheranno di mettersi in discussione nel tentativo di superarsi atleticamente.

Il corso è stato fortemente voluto dal Comitato Regionale Sardegna della FIN che ha trovato un valido alleato nel SIT (Settore Istruzione Tecnica) nazionale.

“Ringrazio tanto la Federazione italiana per le costanti attenzioni verso la nostra realtà decentrata – dichiara il presidente FIN Sardegna Danilo Russu – segno che apprezzano la buona volontà nell’intensificare lo sviluppo del settore agonistico e tecnico. Mi auguro che le nostre società non si lascino sfuggire questa occasione”.

I lavori sì divideranno in tre sessioni:

- Venerdì 20 gennaio 2023 (Pomeriggio): aula

- Sabato 21 gennaio 2023 (mattina): vasca

- Sabato 21 gennaio 2023 (pomeriggio) aula.

Nella foto: il presidente FIN Sardegna Danilo Russu