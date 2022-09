Nuova bufera Csm: Nordio, 'il morto ha afferrato il vivo'. Leggi i dettagli

Nuova bufera Csm: Nordio, 'il morto ha afferrato il vivo' Ora politica istituisca commissione di inchiesta sulla giustizia

ROMA, 02 MAG - "Tutti noi magistrati sapevamo che quel sistema" venuto a galla con il caso Palamara "era consolidato ed era soltanto la punta dell'iceberg che il Csm ha messo sotto il tappeto come fosse polvere, ma adesso il morto ha afferrato il vivo".



Così l'ex magistrato Carlo Nordio ha commentato la nuova bufera che ha investito il Csm intervenendo a Radio Radicale a uno speciale sulla giustizia dedicato ai 91 anni di Marco Pannella, il leader della 'rosa nel pugno' scomparso nel 2016 e che della giustizia ha fatto la "prima battaglia sociale" nei tanti anni delle sue battaglie per i diritti civili.



"Credo che la politica debba riappropriarsi del suo primato e abbia l'obbligo di istituire una commissione bilaterale di inchiesta sulla giustizia, senza intervenire ovviamente sui processi", ha aggiunto Nordio.

Palamara: "Per ora sono solo spettatore"

"In questo momento preferisco essere spettatore, almeno in questi primi giorni" ha detto l'ex pm romano, Luca Palamara, intervenendo a sua volta a Radio Radicale. Per Palamara, comunque, la vicenda dimostra come la stampa sul suo caso "più che un racconto" ha compiuto "una mistificazione dei fatti". L'ex pm ha detto di aver accolto l'invito dei radicali "a partecipare" alla loro Commissione giustizia per raccontare "i meccanismi delle nomine" del Csm.